Anastasiadis, Çin Büyükelçiliği’nin Resepsiyona Katıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için BM kararları temelinde gösterilen çabalara verdiği destek ve muhafaza ettiği ilkeli tutumdan dolayı Çin’i övdüğü ve teşekkür ettiği bildirildi.

ANASTASİADİS’TEN PEKİN’İN TUTUMUNA ÖVGÜ

Lefkoşa, 28 Eylül 17 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü için BM kararları temelinde gösterilen çabalara verdiği destek ve muhafaza ettiği ilkeli tutumdan dolayı Çin’i övdüğü ve teşekkür ettiği bildirildi.

Anastasiadis, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 68’inci yılı dolayısıyla dün akşam Çin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı. Alithia gazetesinin haberine göre, resepsiyonda, Çin devlet başkanının Anastasiadis’in doğum günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mektubu da okundu.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada, Çinli şirketlere Güney Kıbrıs’a yatırım yapmaları çağrısında bulunan Anastasiadis, “Kıbrıs’ın, Doğu Asya’yı ekonomik açıdan Avrupa’yla bağlamayı hedefleyen ‘İpek Deniz Yolunun’ ileriye götürülmesinde, önemli bir oyuncu olabileceğini” belirtti.

BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde geçen hafta New York’ta Çinli yetkililerle gerçekleştirdiği temaslara da değinen Anastasiadis, Kıbrıs konusundaki gelişmelerin yanı sıra Crans Montana konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının sebeplerine ilişkin görüşlerini aktardığını kaydetti.

Anastasiadis ayrıca Çin hükümetine, Kıbrıs sorunun çözümü için BM kararları temelinde gösterilen çabalara desteği ve muhafaza ettiği ilkeleri tutumdan ötürü de teşekkür etti.

Konuşmasında ikili ilişkilere de değinerek, bunların son 4 yıldır yatırım, turizm, enerji, ticaret ve teknoloji alanlarında geliştiğini ifade eden Anastasiadis, Rum kesiminin “Tek Çin” politikasına tam anlamıyla bağlı olduğunu belirterek, Rum kesiminin AB üyesi olarak, AB-Çin ilişkilerinin daha fazla güçlenmesi için Avrupalı ortaklarıyla birlikte çalışmakta olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Çin Devlet Bakanı ise Anastasiadis’e doğum günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mektubunda, Çin hükümetinin, iki ülke arasında hali hazırda yakın olan ilişkilerin daha da güçlenmesine verdiği öneme atıfta bulunduğunu dile getirdi.

(İY/FEZ)