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Anastasiadis Atina’ya Gidiyor

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yarın AB-Arap Ülkeleri Konferansı’nda konuşma yapmak üzere Atina’ya gidiyor.

Anastasiadis Atina’ya Gidiyor

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yarın AB-Arap Ülkeleri Konferansı’nda konuşma yapmak üzere Atina’ya gidiyor.

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Anastasiadis Atina’ya Gidiyor
Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yarın AB-Arap Ülkeleri Konferansı’nda konuşma yapmak üzere Atina’ya gidiyor.
Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la bir araya gelerek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele alacağını yazdı.
Haberde, Anastasiadis’in Çipras’ı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile son görüşmesi hakkında bilgilendirmesinin beklendiği kaydedildi.
(GE/FEZ)

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