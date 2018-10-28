Anastasiadis Atina’ya Gidiyor





Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yarın AB-Arap Ülkeleri Konferansı’nda konuşma yapmak üzere Atina’ya gidiyor.Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in Atina temasları çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la bir araya gelerek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele alacağını yazdı.Haberde, Anastasiadis’in Çipras’ı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile son görüşmesi hakkında bilgilendirmesinin beklendiği kaydedildi.(GE/FEZ)