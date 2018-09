Anastasiadis Atina’da Çipras İle Görüştü

Lefkoşa, 17 Eylül 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Atina’da bir çalışma toplantısında bir araya geldi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği New York’taki temasları öncesinde, görüşmeler yapmak ve fikir alışverişinde bulunmak için bu sabah Atina’ya giden Rum lidere, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da eşlik ediyor.Rum haber kaynaklarına göre Çipras, Anastasiadis’i karşılaması sırasında yaptığı konuşmada, “iki ülke arasında, bölgedeki istikrar ve barış, aynı zamanda Kıbrıs sorununun adil ve yaşayabilir çözümüne ilişkin koşullar meydana getirilmesi açısından koordinasyon var olduğunu” söyledi.“Şu an önlerindeki yeni sorunlar hakkında konuşmaları gereken yeni bir dönem içerisinde olduklarını bildiğini” dile getiren Çipras, Yunanistan hükümeti ile halkının, tercihleri konusunda her zaman Rum hükümeti ile halkına güvendiğini vurguladı.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında “bunca yıldır geliştirdikleri yakın işbirliğinin bölgesel işbirlikleri meydana getirmelerine ve Kıbrıs sorununu, gelecek açısından öneme sahip olan boyutlarda, doğru temele oturtmalarına olumlu katkıda bulunduğunu” ifade etti.Anastasiadis “New York’taki gelişmelerin, yaratıcı diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olacak şekilde olmasını umduklarını” da söyledi.Anastasiadis, sahip oldukları yakın işbirliğinin, gerek Kıbrıs sorunu, gerek de başka sorunları ele almaları konusunda gösterdikleri çabalar açısından önemli olduğunu vurguladı.(İY/HA)