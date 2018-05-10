Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100054
ALTIN
180.754
DOLAR
4.2732
STERLİN
5.8083
EURO
5.0783
653 engelli istihdam bekliyor
653 ENGELLİ İSTİHDAM BEKLİYOR
9 yaşındaki Halime hayatını kaybetti
9 YAŞINDAKİ HALİME HAYATINI KAYBETTİ
Meteoroloji Dairesi açıkladı..
METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, vefat eden annesi için geçtiğimiz salı günü düzenlenen cenaze törenine çelenk gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ettiği belirtildi. 

Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, vefat eden annesi için geçtiğimiz salı günü düzenlenen cenaze törenine çelenk gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ettiği belirtildi. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 08:49
Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti
 Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, vefat eden annesi için geçtiğimiz salı günü düzenlenen cenaze törenine çelenk gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ettiği belirtildi. 
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün yaptığı açıklamada, , annesinin cenaze törenine çelenk göndermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ettiğini yazdı. 
Habere göre Anastasiadis, açıklamasında Akıncı’nın bu jestine “ayrıca” değinirken annesinin ölümünden dolayı kendisine taziyede bulunan diğer Kıbrıslı Türklere de teşekkür etti. 
Anastasiadis ayrıca Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras, Yeni Demokrasi Başkanı Kiraikos Mitsotakis, Yunanistan eski Başbakanı Antonis Samaras, diğer liderlere ve siyasi parti liderlerine de teşekkür etti. 
(FK/HÖ) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail’den Su Tasarrufu İçin Teknoloji
İsrail’den Su Tasarrufu İçin Teknoloji
Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor
Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor
Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası
Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası
Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…
Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor
UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda
UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda
Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta
Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Keıta Kıbrıs’ta
AP Dilekçeler Komitesi Üyeleri Kapalı Bölge Maraş Sınırına Ziyarette Bulundu!
AP Dilekçeler Komitesi Üyeleri Kapalı Bölge Maraş Sınırına Ziyarette Bulundu!
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Eastmed Anlaşması İmzalama Konusunda Kararlılık Ortaya Koydu
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve İsrail Eastmed Anlaşması İmzalama Konusunda Kararlılık Ortaya Koydu
Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme helikopteri kiraladı
Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme helikopteri kiraladı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim