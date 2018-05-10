Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti





Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, vefat eden annesi için geçtiğimiz salı günü düzenlenen cenaze törenine çelenk gönderen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ettiği belirtildi.Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün yaptığı açıklamada, , annesinin cenaze törenine çelenk göndermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ettiğini yazdı.Habere göre Anastasiadis, açıklamasında Akıncı’nın bu jestine “ayrıca” değinirken annesinin ölümünden dolayı kendisine taziyede bulunan diğer Kıbrıslı Türklere de teşekkür etti.Anastasiadis ayrıca Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Başbakan Aleksis Çipras, Yeni Demokrasi Başkanı Kiraikos Mitsotakis, Yunanistan eski Başbakanı Antonis Samaras, diğer liderlere ve siyasi parti liderlerine de teşekkür etti.(FK/HÖ)