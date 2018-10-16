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Anastasiadis Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir etkinlik için Ada’da bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.    

Anastasiadis Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir etkinlik için Ada’da bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.    

16 Ekim 2018 Salı 12:59
Anastasiadis Yunanistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir etkinlik için Ada’da bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.    
Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Rum ve Yunanistan Meclislerinin birlikte organize ettiği konferansa katılmak için Ada’ya geldi. 
Habere göre Anastasiadis görüşmede Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili düşüncelerini ve görüşlerini ortaya koyması için kendilerine verilen fırsattan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Anastasiadis, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa adil, kalıcı bir çözüm bulunmasına verdiği destekten de söz etti. 
 

Son Güncelleme: 16.10.2018 16:27
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