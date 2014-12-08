Anastasiadis Yoğun Bakım Ünitesinden Çıkarılarak Normal Odaya Alındı

New-York’ta geçtiğimiz hafta kalp ameliyatı geçiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yoğun bakım ünitesinden dün çıkarıldığı ve normal odaya alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Anastasiadis’i odasında ziyaret ettiğini ve yazdı. Ailesi dışındaki ziyaretçiler kabul edilmemesine karşın Neofitu’nun istisna olduğu ve Anastasiadis ile gündemdeki konularla ilgili kısa bir görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Habere göre, doktoru Marinos Sotiru Anastasiadis’in yoğun bakım ünitesinden sorunsuz şekilde çıkarıldığını ve ameliyat sonrası sağlık durumunun oldukça memnuniyet verici geliştiğini açıkladı.

Sotiru, Anastasiadis’in sakin bir gece geçirdiğini ve birkaç gün içerisinde taburcu edileceğini söyledi.

Gazetecilerin, Anastasiadis’in Noel’de adaya dönüş yapıp yapmayacağı sorusuna ise Sotiru, “olası” yanıtını verdi.