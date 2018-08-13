Anastasiadis yıldızlara dilek diledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Persides” meteor yağmurunun izlenmesi sırasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın her zaman daha ileriye gitmesi dileğinde bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşam gerçekleşen ve “Persides” adıyla bilinen meteor yağmurunun Trodos dağlarındaki gözlem evinden izlenmesi etkinliğine katıldığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, “Kıbrıs’ın her zaman daha ileriye gitmesini, daha güzel günler görmeyi dilediğini” belirtti.

