banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94919
ALTIN
192.679
DOLAR
4.7163
STERLİN
6.2793
EURO
5.5017
Pirgo’da yangın
PİRGO’DA YANGIN
Umut taciri 1 gün tutuklu kalacak
UMUT TACİRİ 1 GÜN TUTUKLU...
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Hap zanlıları tutuksuz yargılanacak
HAP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
5 yıl hapis yatacak
Kapat

Anastasiadis: “Yeniden birleşme tercih değil, tek yol”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin tercih değil, refaha götürecek tek yol olduğunu söyledi. Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıslıların müzakere edip bir çözüm başarmasına izin vermesi gerektiğini” savundu.

Anastasiadis: “Yeniden birleşme tercih değil, tek yol”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin tercih değil, refaha götürecek tek yol olduğunu söyledi. Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıslıların müzakere edip bir çözüm başarmasına izin vermesi gerektiğini” savundu.

22 Haziran 2018 Cuma 08:01
Anastasiadis: “Yeniden birleşme tercih değil, tek yol”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin tercih değil, refaha götürecek tek yol olduğunu söyledi. Anastasiadis, Türkiye’nin “Kıbrıslıların müzakere edip bir çözüm başarmasına izin vermesi gerektiğini” savundu.
Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis, Bulgaristan’ın AB dönem başkanlığından ayrılıyor olması vesilesiyle Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi tarafından verilen yemeğe katılarak konuşma yaptı.
Kıbrıs’taki fiili durumun, bölücü veya işlemez çözümlerin kabul edilir olmadığını, bunların sorunu çözmek yerine yoğunlaştırdığı görüşünü ortaya koyan Anastasiadis, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi tercih değil, Kıbrıs’ın sahip olduğu perspektifleri tam olarak geliştirilmesine olanak tanıyacağından bizi refaha götürecek tek yoldur” dedi.
Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin görüşme zemini olarak sunduğu 6 maddelik çerçeveye, BM kararlarına, AB ilke ve değerlerine bağlılık belirttiği konuşmasında, müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu savundu.
Müzakerelerin yeniden başlaması için ortamın uygun olup olmadığının ortaya çıkması için BM Genel Sekreteri’nin bir özel danışmanının çok yakında adaya gelmesi dileğini de dillendiren Anastasiadis, “Bütün tarafların, müzakerelerin yeniden başlama prosedürünü olumsuz etkileyebilecek eylemlerden kaçınması çok önemlidir” dedi.
Anastasiadis, Türkiye’ye özellikle atıf yaptığı konuşmasında “Kıbrıslıların müzakere etmesine ve Kıbrıs’ta bir çözüm başarmalarına izin vermelidir. Kıbrıs, refah, barış ve güvenlik yolunda yeniden birleşmiş şekilde yürüyebilir. Bunda, AB üyesi devletlerin de, AB’nin de yeniden birleşme çabalarına olumlu katkı koyarak oynayacağı rolü vardır” ifadelerini kullandı.

banner277
Rum Yönetimi’nin, bölgesel işbirliğini ileri götürmeyi sürdürmede kararlı olduğunu da kaydeden Anastasiadis, bölgedeki hidrokarbon keşfinin, yabancı şirket ve yatırımcıları çekmek hedefiyle işbirliklerine araç olabileceğini söyledi.
Güney Kıbrıs’ın, geliştirdiği üçlü işbirliği mekanizmalarıyla bu bölgesel işbirliğinde oynayacak rolü bulunduğunu kaydedeb Anastasiadis, bu üçlü işbirliği mekanizmalarının başka ülkelere karşı olmadığını, aksine, Doğu Akdeniz ve AB ülkeleri arasında işbirliklerinin ileri götürülmesine araç olabileceğini sözlerine ekledi.
Fileleftheros haberi “İşlevsiz Çözümler Kabul Edilmez’… Başkan Anastasiadis, Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesinin Tek Yol Olduğunu Vurguladı” başlığıyla aktardı.
Haravgi ise “Guterres’in 6 Maddesi Temelinde Müzakere” başlığını kullandı.
Gazeteler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Guterres raporunda Kıbrıs Türk tarafının olumlu, Rum tarafının ise olumsuz yaklaşımlarına değinilmeyerek, büyük haksızlık yapıldığı değerlendirmesine çeşitli başlıklar altında yer verdi.
Alithia “Barış Burcu: Danışmanı ‘Uygun Zamanda’ Bekliyoruz”; Haravgi “Burcu BM Genel Sekreteri’nin Danışmanıyla Temasları Beklediklerini Söylüyor”; Fileleftheros “Temaslar ‘Uygun Zamanda’… Burcu’nun BM Genel Sekreteri’nin Rapor Taslağına Yorumu” ; Politis ise “Kıbrıs Türk Tarafı Danışmanın Temaslarını Bekliyor” başlığını kullandı.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da
20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek
20 Asya ülkesinden milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta bir araya gelecek
Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında
Özersay’ın Maraş ve Derinya ziyaretleri Rum basınında
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“
“Kayıplar konusunda Yunanistan’la adli tıp alanında işbirliği gündemde“
Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit
Limasol’da KKE’li işçiye Hrisi Avgi’liden darp ve ölümle tehdit
Rodos’taki 3’üncü güvenlik ve istikrar konferansında Kıbrıs sorunu da konuşuldu
Rodos’taki 3’üncü güvenlik ve istikrar konferansında Kıbrıs sorunu da konuşuldu
Kıbrıs sorununa yönelik endişeler
Kıbrıs sorununa yönelik endişeler
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor
AİK’in ilk rakibi Vasiliko’da özel elektrik santrali kuruyor
AİK’in ilk rakibi Vasiliko’da özel elektrik santrali kuruyor
Pirgo’daki yangın kontrol altına alındı
Pirgo’daki yangın kontrol altına alındı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim