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Anastasiadis Yeni Girişim Bekliyor

Anastasiadis Yeni Girişim Bekliyor

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:56
Anastasiadis Yeni Girişim Bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler’in (BM) önümüzdeki günlerde, tarafların görüşlerini alma maksatlı yeni bir girişim başlatacağını düşündüğünü söyledi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güzelyurt (Morfu) kökenli Rumların dün sabah gerçekleştirdikleri “anti işgal” yürüyüşüne katıldığını, burada yaptığı konuşmada ise “önümüzdeki günlerde BM tarafından, tarafların görüşlerini yoklama amaçlı bir girişim gerçekleştirileceğini” söylediğini yazdılar.
Habere göre Anastasiadis söz konusu etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisinin BM’nin bu girişimine olumlu yanıt vereceğini, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının da aynısını yapmasını beklediğini ifade etti.
BM’nin söz konusu girişiminin “görüş ayrılıkları arasında köprü kurulup kurulmayacağının görülmesini amaçlayacağını” öne süren Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yeni bir girişim üstlenip üstlenmeyeceğinin ise BM Genel Sekreteri’ne bağlı olduğunu vurguladı.
Guterres çerçevesinin Kıbrıs Rum tarafının yoğun çabalarını yansıttığını ve bunun sonucunda normal bir devletin garantiler ve işgal askerinin varlığıyla devam edemeyeceğini tanıdığını iddia eden Anastasiadis, Genel Sekreter’in toprak düzenlemeleri konusunda ise ilk kez, Türkiye veya Kıbrıs Türk tarafının sunacağı haritanın Güzelyurt’un da iadesini içermesi gerektiğini ortaya koyduğunu savundu.
Anastasiadis, bu gelişmelerin şans eseri değil kendi çabaları sonucunda ortaya çıktığını iddia ederek yine Genel Sekreter’in ilk kez “yerlerinden edilmişlerin çoğunluğunun Kıbrıs Rum idaresi altındaki taşınmazlarına geri dönmelerini, geri kalan diğerlerinin de Kıbrıs Türk iadesi altındaki taşınmazlarına dönmeleri haklarından mahrum olmamalarını sağlayacak toprak düzenlemeleri yapılmasını gerektiğini tanıdığını” iddia etti.
Anastasiadis, “Kıbrıs Türk toplumunun kararlarının, oy çokluğu olan toplumun kararlarını yönlendirmesinin, ertesi gün çökecek ölü doğmuş bir çözüm anlamına geleceğini” savunarak kendilerinin ve Kıbrıslı Rumların bunu kabul etmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti.
Anastasiadis, “Vatandaşlarımıza en iyi saygı örneğini gösterebilmek adına siyasi eşitliği tanıdık” şeklinde konuştu ve “daha az oy çokluğuna sahip toplum oy çoğunluğu olan toplumla kendini eşitlemek ve kararlarını belirlemek istiyor” iddiasında bulundu.
Öte yandan gazete, dün gerçekleştirilen anti işgal etkinliğinin ayrıntılarına da haberinde yer verdi.
“Astromerik Kültür Mekrezi’nde” dün sabah başlayan etkinlikte, Yunanistan Meclisi’ni temsilen SİRİZA Milletvekili Stavros Kontonis ve sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Haciavraam’ın yaptıkları konuşmalara yer veren gazete, siyasi parti temsilcileri, Yunanistan Büyükelçisi ve diğer bazı katılımcıların da yer aldıkları etkinliğin, “Astromerit” (Bostancı) sınır kapısı yakınında dua okunması ve BM’ye muhtıra verilmesiyle son bulduğunu aktardı.
Habere göre SİRİZA Milletvekili Kontonis, “sizin adil mücadeleniz bizim adil mücadelemizdir” şeklinde konuşarak, “dün (önceki gün) Güzelyurt’u ziyaret ettiğini, hissettiği duyguların kızgınlık ve işgal altındaki belediyelerin kurtarılması için verilen mücadeleye devam edilmesi kararlılığına dönüştüğünü” belirtti.
Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Haciavraam ise, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’un “vatanları olduğunu” ifade ederek “çözümsüzlüğün çözüm olmadığının anlaşılması gerektiğini” söyledi.
UNFICYP’in görevine devam edip etmeyeceğinin yarım yüzyıl sonrasında ilk kez kesin olmadığını da belirten Haciavraam, “alınan mesajların iyimserliğe yer bırakmadığı ve bölünmenin kapıyı çaldığı” iddialarında da bulundu.
“EİDE’NİN VERDİĞİ SÖZLER GERÇEKLEŞMEDİ”
Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Bölünmeyi Besleyerek – 2 Devlete, Konfederasyona, Eşitliğe ve Eide’ye Hayır” başlıkları altında verdiği haberinde Anastasiadis’in konuşmasının bazı farklı kısımlarını aktardı.
Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında, “merkezi hükümete daha az yetki önerisinin, fonksiyonel bir çözümün başarılabilmesi adına Ulusal Konsey’e, düşünülmesi amacıyla sunulmuş bir unsur olduğu” iddiasında bulunduğunu yazdı.
Anastasiadis’in konuşmasında, federasyon çözümünün terk edildiğine dair her türlü iddiayı reddettiğini, iki devletli çözüme ve konfederasyona hayır dediğini belirten gazete, “Kıbrıslı Rumların kabul edebileceği fonksiyonel bir devlet istediğini” vurguladığını aktardı.
Anastasiadis konuşmasında ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye de atıfta bulundu ve Eide’nin “Türk tarafının jestlerine ilişkin verdiği sözlerin Crans Montana’da gerçekleşmediğini” söyledi.      
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Başkan: Önümüzdeki Günlerde BM’den Araştırma Görevi Bekliyor”.
Alithia: “Araştırmaya Geliyorlar – Başkan Anastasiadis BM’nin Bölgeye Yeni Görevini Bekliyor”.
 

Son Güncelleme: 15.10.2018 12:30
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