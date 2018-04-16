Anastasiadis Ve Hristodulidis’in Önemli Yurt Dışı Temasları

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, yurt dışı temaslarında, bölgedeki gelişmelerle Güney Kıbrıs’ın istikrar kapısı olarak oynadığı rolü ele alacakları belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis ile Hristodulidis’in bu hafta içerisinde gerçekleştirecekleri yurt dışı temaslarına yer verdi.



Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 53 liderin yer alacağı, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) devlet başkanları toplantısı için yarın Londra’ya gidecek. Anastasiadis bu kapsamda, Commonwealth ülkeleri devlet başkanlarıyla temaslarda bulunacak.



Anastasiadis’in öne çıkan temasının ise, bölgedeki durum, ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorununu ele alacağı İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştireceği görüşme olacağını yazan gazete, Anastasiadis ile May’in hafta sonunda telefonda görüştüğünü ve May’in Suriyeı operasyonlar hakkında bilgi verdiğini anımsattı.



Gazete, Londra’da yapılacak toplantının 5 gün süreceğini de yazdı.



HRİSTODULİDİS



Gazete ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Lüksemburg ile Londra’da temaslarda bulunacağını belirtti.



Lüksemburg’ta yapılacak ve Suriye’deki durum, İran ve AB-Rusya ilişkilerinin ele alınacağı AB Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi toplantısına katılacak olan Hristodulidis’in bu çerçevede Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı görüşeceği kayedildi.



Gazete, Hristodulidis’in Londra temaslarına ilişkin ayrıntı vermedi.



