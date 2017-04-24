Güney Kıbrıs:
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24 Nisan 2017 Pazartesi 11:51

Anastasiadis Ulusal Konsey’e Müzakere Süreci Hakkında Bilgi Verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu sabah toplanan Ulusal Konsey’e, Kıbrıs sorununda yürütülen müzakere süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Anastasiadis Ulusal Konsey'e Müzakere Süreci Hakkında Bilgi Verdi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu sabah toplanan Ulusal Konsey’e, Kıbrıs sorununda yürütülen müzakere süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, Ulusal Konsey toplantısı 3 saat sürdü.

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