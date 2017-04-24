Anastasiadis Ulusal Konsey’e Müzakere Süreci Hakkında Bilgi Verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu sabah toplanan Ulusal Konsey’e, Kıbrıs sorununda yürütülen müzakere süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Rum radyosunun haberine göre, Ulusal Konsey toplantısı 3 saat sürdü.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu sabah toplanan Ulusal Konsey’e, Kıbrıs sorununda yürütülen müzakere süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bu sabah toplanan Ulusal Konsey’e, Kıbrıs sorununda yürütülen müzakere süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Rum radyosunun haberine göre, Ulusal Konsey toplantısı 3 saat sürdü.