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Anastasiadis: “Tüm taraflar anlaşmaya vardığı takdirde referans şartları şekillenecek“

Anastasiadis: “Tüm taraflar anlaşmaya vardığı takdirde referans şartları şekillenecek“

27 Kasım 2018 Salı 14:20
Anastasiadis: “Tüm taraflar anlaşmaya vardığı takdirde referans şartları şekillenecek“

RUM YÖNETİMİ BAŞKANI NİKOS ANASTASİADİS AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tüm taraflar anlaşmaya vardığı takdirde referans şartlarının şekilleneceğini ifade etti.
Rum radyosunun haberine göre, Anastasiadis katıldığı bir etkinlik çerçevesinde gazetecilerin Kıbrıs sorunuyla alakalı sorularını yanıtladı.
Anastasiadis sorulan bir soru üzerine, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin referans şartlarının, tüm tarafların anlaşmaya vardığı takdirde şekilleneceğini söyledi.
Sabırlı olunması yönünde telkinde de bulunan Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un 4 Aralık’ta Atina’da, 5 Aralık’ta Ankara’da olacağını, bununa ardından ise Ada’ya geldiği zaman daha somut şeylere sahip olacaklarını ifade etti.
Lute’un Ada’ya geliş tarihiyle ilgili bir bilgiye sahip olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis “henüz değil” yanıtını verdi.
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, kendisiyle ne görüştüğünden de söz ettiği söyleşisini yorumlayan Anastasaiadis, kamu oyu önünde, basın toplantısında söylediklerinin, görüştükleri konular olduğunu ifade etti.
Anastasiadis bir başka soru üzerine, Çavuşoğlu ve Türkiye’nin güvenlikle alakalı pozisyonlarının, Cenevre’den, Mont Pelerin’den daha sonra Crans Montana’dan çok iyi bilinmekte olduğunu da söyledi.
 

Son Güncelleme: 28.11.2018 09:42
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