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"Anastasiadis: “Tek Hedef Çözüm”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “tek hedefinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel, AB ve uluslararası hukuka uygun, Kıbrıs’ı gerçekten bağımsız ve çağdaş bir devlette birleştirecek bir çözüm bulunması olduğunu” iddia etti.

"Anastasiadis: “Tek Hedef Çözüm”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “tek hedefinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel, AB ve uluslararası hukuka uygun, Kıbrıs’ı gerçekten bağımsız ve çağdaş bir devlette birleştirecek bir çözüm bulunması olduğunu” iddia etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 08:26
"Anastasiadis: “Tek Hedef Çözüm”

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “tek hedefinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, fonksiyonel, AB ve uluslararası hukuka uygun, Kıbrıs’ı gerçekten bağımsız ve çağdaş bir devlette birleştirecek bir çözüm bulunması olduğunu” iddia etti.
Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ABD’nin bağımsızlık günü sebebiyle ABD Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen resepsiyona katıldığını ve burada yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının tek hedef olmaya devam ettiğini savunduğunu yazdı.
Habere göre, Anastasiadis konuşmasında, “çağ dışı” olarak nitelendirdiği garantörlük sistemi ve adadaki askeri varlığını sürdürmede Türkiye’nin ısrarcı olduğu iddiasında bulunarak, Türkiye’nin yakın zamanda Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ve tüm bölgedeki eylemlerinin ise, Crans Montana zirvesinde garantilerin ve Türkiye’nin askeri varlığının sona ermesi gerektiğindeki ısrarlarında ne kadar haklı olduklarının kanıtını teşkil ettiğini savundu.
ABD’yle ilişkilerin güçlendirilmesinin dış politikalarının en büyük hedeflerinden biri olduğu ve iki ülke arasında terörizm, uyuşturucu ticareti ve toplu imha silahlarına karşı mücadeledeki işbirliğinin ileri düzeyde bulunduğunu belirten Anastasiadis, Noble ve Exxon Mobil gibi ABD şirketlerinin MEB’deki enerji planlarına dahil olmasının Güney Kıbrıs’ın bölgedeki istikrara katkısına duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.
DUJARRİC: “GEREKLİ AÇIKLAMAYI BİZ YAPACAĞIZ”
Öte yandan BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Kıbrıs sorununa ilişkin herhangi bir gelişme olduğunda açıklamayı bizzat BM’nin yapacağını vurguladı
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dujarric’in dün Rusya’nın BM Daimi Büyükelçisi Vassily Nebenzia’nın açıklamalarının sorulması üzerine, henüz kendileri tarafından resmi bir açıklama olmadığını söylediğini yazdılar.
Habere göre, Jane Holl Lute’nin BM danışmanı olarak atanmasına adadaki taraflardan birinin onay vermesine karşın BM’nin nasıl olur da açıklayacağı bir şey olmadığını duyurduğu şeklindeki soruya yanıt veren Dujarric şunları söyledi:
“Bizim tarafımızdan resmi bir açıklama yokken bazılarının tahminlerde bulunduğu bir konu mevcut. Gerekli olduğu zaman ve ortamın hazır olduğunu hissettiğimiz zaman biz açıklamada bulunacağız. Kıbrıs’ta birçok konu hassastır ve açıklama yapıp yapmayacağımızı ya da bunun ne zaman olacağı şeklinde geleceğe ilişkin konuşmayacağım”.

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HRİSTODULİDİS
Gazete haberinin devamında, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve siyasi partilerin konuya ilişkin açıklamalarına da yer verdi.
Habere göre Hristodulidis dünkü açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin ilerlememesinden Türkiye’yi sorumlu tuttu ve bilindik tezlerini dün de yineledi.
Hristodulidis, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs sorununda adım atma niyetini sürdürdüğünü ve süreçte ilerleme olmamasının sebebinin BM değil Türkiye olduğunu iddia etti.
BM Güvenlik Konseyi’nin dönem başkanlığını üstlenen Rusya’nın BM Daimi Temsilcisinin, Kıbrıs sorununda adım atmak için bazı şeylerin gerçekleşmesi gerektiği şeklindeki açıklamasını yorumlayan Hristodulidis, BM’nin tarafları ziyaret edecek bir kişiyi atamasına Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk  tarafı, Yunanistan ve İngiltere’nin onay verdiğini, sadece Türkiye’nin onayının beklendiğini ileri sürdü.
Hristodulidis, Türkiye’nin seçimlerden sonra görüş belirteceğini ve Güvenlik Konseyi Başkanı’nın da beklediği siyasi gelişmenin bu olduğunu vurgulayarak, BM’nin, Türkiye’nin atanan ilk kişiye, AB’den geldiği gerekçesiyle itiraz etmesinin ardından ikinci bir ismi gündeme getirerek Kıbrıs sorununun çözümüyle ne kadar yakından ilgilendiğini kanıtladığını savundu.

    
    


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Son Güncelleme: 06.06.2018 11:28
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