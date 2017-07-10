Güney Kıbrıs:
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10 Temmuz 2017 Pazartesi 06:59

Anastasiadis: “sondaj Programında Erteleme Söz Konusu Değil”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz sondaj çalışmalarının ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Anastasiadis: 'sondaj Programında Erteleme Söz Konusu Değil”
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ULUSAL KONSEY TOPLANTISI VE BASIN AÇIKLAMASI BUGÜN

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın doğal gaz sondaj çalışmalarının ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam düzenlenen bir etkinlik sonrasında, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) doğal gaz sondaj çalışmalarının devam edip etmeyeceğinin ve bu yönde baskı olup olmadığının sorulması üzerinde, “herhangi bir baskının olmadığını, sondajın ertelenmesinin de söz konusu olmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, İsviçre’deki konferansın çöküşü sonrasında sondaj çalışmalarının başlayıp başlamayacağı şeklindeki bir soruya, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlarının, başarısızlığa sürükleyen Türkiye’nin sorumluluğuyla ne ilgisi var? Pazartesi konuşacağım” yanıtını verdi.

Öte yandan, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis’in bugün Rum Ulusal Konseyi’ni toplayarak, bilgi vereceğini; gün içerisinde ise basın toplantısı düzenleyerek, Crans Montana zirvesi hakkında halkı “bilgilendireceğini” açıkladı.

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