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Anastasiadis Sofya’da Düzenlenen İşadamları Forumunda Konuşma Yaptı

Bulgaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Sofya’da düzenlenen “Kıbrıs-Bulgaristan İşadamları Forumu”na katılarak, konuşma yaptığı haber verildi.

Anastasiadis Sofya’da Düzenlenen İşadamları Forumunda Konuşma Yaptı

Bulgaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Sofya’da düzenlenen “Kıbrıs-Bulgaristan İşadamları Forumu”na katılarak, konuşma yaptığı haber verildi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 10:09
Anastasiadis Sofya’da Düzenlenen İşadamları Forumunda Konuşma Yaptı
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Lefkoşa Bulgaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Sofya’da düzenlenen “Kıbrıs-Bulgaristan İşadamları Forumu”na katılarak, konuşma yaptığı haber verildi.

 başlıklı haberine göre, forumda konuşan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Bulgaristan hükümetiyle gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke arasındaki güçlü bağları teyit ettiğini söylediğini iletti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı’nın da foruma katılarak konuşma yaptığını yazan gazete, Anastasiadis’in, Sofya’da gerçekleştirdiği temaslar sırasında verimli görüşmeler yaptığını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Anastasiadis, Bulgaristan ile çeşitli alanlarda imzalanan karşılıklı anlayış memorandumlarının, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik somut bir adım teşkil ettiğini de söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini de dile getiren Anastasiadis, Rum kesiminin Bulgaristan’daki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu ve Rumların ülkedeki yatırımlarının 2 milyar Euro’ya ulaştığını ifade etti.

Anastasiadis, enerji gibi önemli bir alanda ise, ilişkilerin güçlenmesine dair ciddi perspektif bulunduğunu ve enerji alanında imzalanan memorandumun, daha yakın işbirliğine yolu açtığını söyledi.

Gazete, Anastasiadis’in Atina’ya hareketinden önce Sofya ve Bulgaristan Patriği ile görüştüğünü de ekledi.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI DA FORUMDA KONUŞTU

Gazeteye göre, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev ise forumda yaptığı konuşmada, Bulgar şirketlerini Rum kesimi ile yeni pazarlar açmaları ve ilişkiler geliştirmeleri için teşvik ettiğini, çünkü güçlü ve zengin bir ülke olan Rum kesiminin Bulgaristan’ın dost ülkesi olduğunu söyledi.

Aralarında sorun olmadığını dile getiren Plevneliev, Rum kesiminin geniş çaplı bir iş faaliyet merkezi olduğunu, ayrıca rakamların iki ülke arasındaki ticari alışverişlerde yeni ve önemli bir dinamik olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Nikos Hristodulidis de Sofya’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgesel ve Avrupa düzeyinde yaşanan gelişmelerin, Güney Kıbrıs ile Bulgaristan arasındaki işbirliği alanlarının genişlemesini gerekli hale getirdiğini söyledi.

Enerji alanının, Anastasiadis’in görüşme ve temaslarının başında gelmesinin de bu çerçeveye dahil olduğunu dile getiren Hristodulidis, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği perspektifi bulunduğunu ve iki ülke arasında teknik bir komite kurulmasının da bu çerçevede olduğunu sözlerine ekledi.

PLEVNELİEV’DEN ANASTASİADİS ONURUNA YEMEK

Simerini gazetesinde yer alan haberde ise, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’in geçtiğimiz Pazartesi akşamı Anastasiadis onuruna bir akşam yemeği düzenlediği ifade edildi.

Gazeteye göre, Plevneliev yemekte yaptığı konuşmada “ülkesinin hiçbir zaman donmuş anlaşmazlıkları ve bölünme uygulamalarını desteklemeyeceğini” söyledi.

Gazeteye göre, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesiyle ilgili sesimize ne zaman ihtiyacınız olursa, buna sahip olacaksınız” diyen Plevneliev, devamla Anastasiadis’in Bulgaristan ziyaretini tarihi olarak da nitelendirdi.

Plevneliev, Anastasiadis’in tarihi bir misyonu olduğunu ve yine ümit var olduğunu da savundu.

Anastasiadis ise konuşmasında, Bulgaristan’ın her zaman ilkelerin dostu olduğunu ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarının sürekli destekçisi olduğunu belirtti.

Anastasiadis sözlerinin sonunda Bulgaristan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu da” sözlerine ekledi.

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