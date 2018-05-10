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Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir dizi temasta bulunmak üzere dün Sırbistan’a gittiği bildirildi.

Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir dizi temasta bulunmak üzere dün Sırbistan’a gittiği bildirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bir dizi temasta bulunmak üzere dün Sırbistan’a gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in iki gün sürecek temasları çerçevesinde, Güney Kıbrıs ile Sırbistan arasında yapılacak iş birliği anlaşmalarına imza koyacağını ve kendisine, eşi Andri Anastasiadis’in, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in eşlik ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis’i havalimanında Sırbistan Dışişleri Bakanı İvitsa Daçiç’in karşıladığını ve Anastasiadis için askeri karşılama töreni yapıldığını; akşam saatlerinde de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Anastasiadis onuruna yemek verdiğini kaydetti.

Anastasiadis’in bu sabah Vucic tarafından kabul edileceğini belirten gazete, görüşmede ikili anlaşmalar imzalanacağını ve ardından da ortak basın toplantısı düzenleneceğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, temasları çerçevesinde Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile görüşecek ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile çalışma yemeğine katılacak, akşam saatlerinde de Sırbistan Patriği İrineos’la bir araya gelecek.

Son Güncelleme: 10.05.2018 11:16
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