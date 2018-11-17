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Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”

Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:55
Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa ilişkin Kıbrıs Türk tarafına yönelik eleştirilerde bulunarak “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmez” şeklinde konuştu.
Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, dün akşam düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada özetle; “son yıllarda Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde yer almasının kendisinde, karşı tarafın taleplerinin nerede son bulduğu, ortak noktanın nihayetinde neresi olduğu konusunda makul endişeler yarattığını” belirtti.
Anastasiadis, “gerçek bir Kıbrıslı olan Mustafa Akıncı’ya yönelik duyduğu saygıyı” da dile getirirken, “sorulması ve herkesin düşünmesi gereken sorunun, Kıbrıslı Türklerin karar verme özgürlükleri derecesi” olduğunu savundu.
Anastasiadis, “İyi niyetlerini bildiğim Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk liderliğinden ayrılması ve yerine Türkiye’yle daha sıkı bağlar kurulmasını destekleyenlerin seçilmesi durumunda ne olacak” dedi.
Anastasiadis, yetkilerin merkezden uzaklaşması önerisine de değinerek, “vatandaşların günlük yaşantılarına ilişkin sorunlar ve konularda eyaletler ne kadar güçlü olursa, bir toplumun diğerine müdahalesi de o kadar az olacaktır” iddiasında da bulundu.
 

Son Güncelleme: 17.11.2018 18:19
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