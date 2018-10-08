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Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi

Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyi’ni Bilgilendirdi

KONSEY ÜYELERİNE NEW YORK TEMASLARININ AKTARILDIĞI TOPLANTI 23 EKİM’DE DEVAM EDECEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bu sabah, Rum Ulusal Konseyi’ni toplayarak, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme ve diğer temasları ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in temasları hakkında bilgi verdi.

Rum radyosu yaklaşık üç saat süren Konsey toplantısına 23 Ekim’de devam edileceğini duyurdu.

Saray’da düzenlenen toplantı sonrasında, Sözcü Prodromos Prodromu basına açıklama yaptı.

Anastasiadis’in Konsey’e Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ile ilgili konularda da bilgi verdiğini açıklayan Prodromu, bilgilendirme sonrasında katılımcılar arasında görüşmeye geçildiğini ancak tamamlanamadığı için toplantıya 23 Ekim’de devam edileceğini kaydetti.

Gazetecilerin, Rum Yönetimi Başkanı’nın New York’ta TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna karşılık, Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarına yaptığı bütün temas ve görüşmelerle ilgili bilgi verdiğini belirten Prodromu, “Ulusal Konsey’de olanlar gizlilik niteliği taşır” demekle yetindi.

Prodromu bir gazetecinin, Türkiye ve KKTC’nin, Rum tarafının Türkiye ile temaslarını açıkladığını söylemesine karşılık ise, “ Ulusal Konsey’in 23 Ekim’de tamamlanacak prosedürüne saygı  göstermemiz gerekir. Şu anda  ekleyecek başka bir şey yok” cevabını verdi.

Konsey toplantısı sonrasında Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus dışındaki hiçbir parti başkanı basına açıklama yapmadı.

Kıbrıs sorununun “geri dönüşü olmayan bir duruma girdiğini” söyleyen Theoharus, “Türkiye’nin, gerek örtülü konfederasyon gerek tam ayrılma şeklinde iki devlete götürecek B planını uygulamaya koyduğunu” öne sürdü.

Son Güncelleme: 08.10.2018 14:18
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