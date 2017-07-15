Güney Kıbrıs:
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15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:51

Anastasiadis, Rum Meclisinde Darbeyi Kınamak İçin Düzenlenen Özel Toplantıya Davet Edilmedi

Anastasiadis, Rum Meclisinde Darbeyi Kınamak İçin Düzenlenen Özel Toplantıya Davet Edilmedi
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, III. Makarios’a darbe yıldönümü nedeniyle Rum meclisinde düzenlenen özel toplantıya katılmadı.

Rum radyosu Anastasiadis’in toplantıya, davet edilmediği için katılmadığını duyurdu.

III. Makarios’a karşı 15 Temmuz 1974’te girişilen darbenin yıldönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta düzenlenen çeşitli törenlerde darbe sırasında ölenler anılıyor.

Bu çerçevede Rum meclisinde özel toplantı düzenlendi. Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve siyasi parti başkanlarının konuşma yaptığı toplantıya, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, davet edilmediği gerekçesiyle katılmadı.  Meclis başkanı Şiluris “şahsi hatam” diyerek suçu üstlenmesine karşın muhalefet “Başkan’ın katılmak için davete ihtiyacı yoktu” diyerek sert tepki gösterdi.

Makarios’a darbenin başlama saati olan 08.20’de Güney Kıbrıs genelinde sirenler çaltı. Darbede ölenler için düzenlenen anma etkinliklerinin ilki Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ay Konstantinu ve Eleni Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un yönettiği resmi törene Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de katıldı.

Anastasiadis burada yaptığı konuşmada “Bugün yalnız bir utanç günü değil, vatanımızın bölünmesi ile izlerini bugüne kadar bırakan, tarihimizin kara bir sayfası ve askeri Atina cuntası tarafından işlenmiş bir ihanet günüdür” dedi.

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