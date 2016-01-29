Anastasiadis: “Oldukça Verimli Bir Görüşme Yaptık” Ancak ..

Anastasiadis: “Oldukça Verimli Bir Görüşme Yaptık”



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugünkü görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Rum radyosuna göre Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla ara bölgede gerçekleştirilen görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde gazetecilere açıklama yapan Anastasiadis, önümüzdeki aylarda görüşmelerde izlenecek metodoloji konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Bugün öze ilişkin bir müzakere gerçekleştirmediklerini ifade eden Anastasiadis, ancak, aşılması gereken önemli belirsizliklerin olduğu konusunda uzlaşıya vardıklarını söyledi.