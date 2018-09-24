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Anastasiadis Müzakereler İçin Yeni Şartlar Koştu

Anastasiadis Müzakereler İçin Yeni Şartlar Koştu

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:06
Anastasiadis Müzakereler İçin Yeni Şartlar Koştu


“GUTERRES ÇERÇEVESİ HARİTASIZ EKSİK”


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununda yeni bir sürece katılmak için Kıbrıs Türk tarafının geçen yıl geri çektiği haritanın doğrulanması şartını ortaya koydu.


Politis gazetesi, “Guterres Çerçevesi Haritasız Eksik – Başkan New York’ta Sürecin Yeniden Başlaması İçin Yeni Şartlar Koştu – 15 Aylık Durağanlığa Rağmen Başkan New York’a Şartlı Gitti – ‘Kaldığımız Yerden’” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla başlayacak yeni bir müzakere sürecine dahil olmak için yeni şartlar oltaya koyduğunu yazdı.


Gazete, Anastasiadis’in 73’üncü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için dün akşam New York’ta gittiğini belirterek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin “kaldığı yerden devam etmesini” istediğini ancak bunun için “Kıbrıs Türk haritası ve garantiler konusunda BM tarafından ön hazırlık yapılmasını şart koştuğunu” aktardı.


Habere göre Anastasiadis açıklamasında, “Bu yılki BM Genel Kurulu’nun, Kıbrıs sorununda yaşanan durağanlık ve BM Genel Sekreteri tarafından üstlenilmesi beklenen girişimler sebebiyle özellikle ilgi çekici olduğunu” belirterek “müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlı olduğunu ancak yeni bir başarısızlık olmaması için bir hazırlık yapılması gerektiğinin” altını çizdi.


Anastasiadis, “Cenevre Konferansına gitmemiz için ön koşul olan haritaların Kıbrıs Türk lider tarafından geri çekilmiş olması sebebiyle müzakerelere kaldığımız yerden, yani Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlamamız, hazırlık olmadan mümkün değildir” şeklinde konuştu.


“Guterres çerçevesinin altı maddesinin beş maddesinin kaldığını, bu yüzden ön hazırlık yapılması gerektiğini” ileri süren Anastasiadis, “işgal askerlerinin geri çekilmesi ve müdahale haklarının kaldırılmasını içeren güvenlik konusunda Türkiye’nin niyetlerine ilişkin ön hazırlık yapılması gerektiğini” iddia etti.


Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “İyi Hazırlıkta Israr Ediyor – Başkan Anastasiadis: Diyaloğun Yeniden Başlamasına Hazırız – Lute Ekim’de Geliyor” başlıkları altında okuyucusuna yansıttı.


Gazete, Anastasiadis’in New York’taki açıklamasına iç sayfalarına geniş yer verirken, BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Sorunu danışmanı Jane Holl Lute’un Ekim ayında yeniden adaya geleceği iddiasını ise manşetine taşıdı.


BM’deki diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde gazete, BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıs sorununa ilişkin önemli bir gelişme yaşanmasının beklenmediğini, bu yüzden Lute’un Ekim ayında adaya yeniden gelmesinin büyük ihtimal dahilinde görüldüğünü iddia etti.


Lute’un Ekim ayının ilk yarısında, Guterres’in Kıbrıs raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne sunması öncesinde adaya gelmesinin beklendiğini öne süren gazete, Guterres’in New York’ta Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla ortak görüşme gerçekleştirmesinin ise şu anki koşullara bakılırsa söz konusu olmadığını belirtti.


AKEL’DEN ELEŞTİRİ
Gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis’in dün New York’ta yaptığı açıklamalara AKEL partisinden tepki geldiğini, partiden yapılan açıklamada, Anastasiadis’in talep ettiği ön hazırlığın neden 15 aydır yapılmadığı sorusunun gündeme getirildiğini yazdı.


AKEL’in açıklamasında, “Anastasiadis’in 15 aydır ne yaptığını merak ediyoruz” denildi.


Gazete, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’dan dün yapılan açıklamalarda ise Anastasiadis’e “Türkiye’yi şikayet etme” çağrısında bulunulduğunu da yazdı.


Habere göre söz konusu partiler, “Kıbrıs sorununun doğru zemine, yani bir işgal sorunu olduğu gerçeğine geri döndürülmesi gerektiği” şeklindeki görüşlerini de yinelediler.


BAŞPİSKOPOS: “DURAĞANLIK DEVAM EDECEK”


Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un dün Kıbrıs sorunu ve Mısır’lı balıkçıların tutuklanması konusunda açıklamada bulunduğunu yazdı.


Habere göre Hrisostomos, “Kıbrıs sorununda durağanlığın bir süre daha devam edeceğini, şu an için müzakerelere ilişkin bir gelişme yaşanmasını beklemediğini” ifade etti.


Akıncı ve Kıbrıs Türk tarafının, haritasını geri çektiğini hatırlatarak “şu an için herhangi bir şey yok” şeklinde konuşan Hrisostomos “Türk tarafının tutumunu daha da sertleştirdiği” iddiasında da bulundu.


Hrisostomos, Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Lute’a ilettiği öneriler ve görüşlerle, Anastasiadis’in önerilerinin farklı olduklarını, bu yüzden BM Genel Sekreteri’nden herhangi bir şey gelmeyeceğini de savundu.


Mısır’lı balıkçıların KKTC karasularında kaçak olarak avlanırken tutuklanmalarına ilişkin de açıklamada bulunan Hrisostomos, “balıkçıların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karasuları içerinde olduklarını, bu tür bir davranışın kabul edilemeyeceğini” söyledi.


Hrisostomos, “Türkiye büyük bir ülkedir diye, asker ve güçleri var diye, müdahale edip suçsuz insanları tutuklayamazlar” şeklinde konuştu.


Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Guterres=Bilmece! – Genel Kurul Sebebiyle Kıbrıs Haftası – Guterres’in Niyetleri Bekli Değil – DİSİ: Kritik Hafta – AKEL: Yanlış Mesajlar”.
Haravgi: “Başkan Zirve İçin Hazır Olduğunu Söylüyor”.

 

Son Güncelleme: 24.09.2018 12:39
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