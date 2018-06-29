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Anastasiadis mülteci konusundaki baskının azaltılmasını istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Birliği’nden, Güney Kıbrıs’ın mülteci baskısının azaltılmasını talep etmesinin söz konusu olduğu  belirtildi. 

Anastasiadis mülteci konusundaki baskının azaltılmasını istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Birliği’nden, Güney Kıbrıs’ın mülteci baskısının azaltılmasını talep etmesinin söz konusu olduğu  belirtildi. 

29 Haziran 2018 Cuma 09:28
Anastasiadis mülteci konusundaki baskının azaltılmasını istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Birliği’nden, Güney Kıbrıs’ın mülteci baskısının azaltılmasını talep etmesinin söz konusu olduğu  belirtildi. 
Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi çalışmaları  çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın mülteci baskısının azaltılmasını  talep edeceğini  yazdı.
Habere göre bu konuda açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodomu, Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’ın göçmenleri kabul eden,  AB üyesi ikinci ülke olduğunu belirterek, aynı zamanda  ileri sürülen “kronik sorun olan Türk kolonizasyonu ve demografik değişikliklerle ilgili sorunları da vurgulayacağını” belirtti. 
Fileleftheros gazetesine göre, Prodromu açıklamasında, Anastasiadis’in “Ülkenin, 180 kilometrelik bir cepheyle, yasa dışı göçmenlerin giriş yaptığı dekonfrantasyon hattının var olduğu, çok hassas bir konumda bulunduğunu” da gündeme getirmesinin söz konusu olduğunu  ifade etti. 
 

MÜLTECİ SORUNU SAATLİ BOMBA 
Politis gazetesi, Avrupa Konseyi zirvesinin sonuçları konusunda sepetin küçük olmasına karşın Güney Kıbrıs’ın mülteci sorununda, her AB üye ülke için kotalar temelinde sığınmacıların dağıtılması mekanizmasının gündeme getirilmesi ve onaylanması beklentisinde olduğunu yazdı.
Habere göre gazeteye açıklamada bulunan Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, mülteci konusundaki durumun idare edilemez hale geldiğini, sorununun parasal destekle çözümlenemeyeceğini ifade etti.
Petridis, KKTC’nin, buradan çok mülteci akınının olması nedeniyle, “açık bir yara” olduğunu savundu ve son 2-3 yıl içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye, oradan da Kuzey’e yayılan çetelerin bulunduğunu da ileri sürdü.
Sivil toplum örgütlerinin ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) buradaki ofisinin de sürekli olarak gündeme getirdiği ve sorunların ortaya çıktığı Güney Kıbrıs’ın barınma evlerini artırması gerektiğini belirten Petridis, hiçbir ülkenin, mülteci sorununu sosyal sorunsuz ele almasının da mümkün olmadığına dikkati çekti. 
Gazete aynı haberinin içerisinde 1 Ocak-14 Haziran tarihleri arasında uluslararası koruma statüsüne ilişkin başvuruların 2 bin 435’e denk geldiğini yazdı. 
Yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak şu anda 8 bin kayıtlı göçmenin bulunduğunu, başka 3 bin kişinin ise siyasi sığınma başvurusunun olduğuna dikkati çeken gazete, Eurostat’ın verilerine göre 2018 yılının ilk üç ayında, nüfusa bakıldığı zaman en yüksek siyasi sığınma başvurusuna sahip olan ülkelerde Güney Kıbrıs’ın bin 551 ile ilk sırada yer aldığını belirtti. 
 

HRİSTODULİDİS 
Haravgi gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın sivillerin, güvenli ara durağı olarak önemli role sahip olduğunu söyledi. 
Rum Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs’taki Uluslararası Mülteci Örgütü’nün birlikte düzenlediği “Güney Kıbrıs’la, tahliye planlamasının etkinliğinin desteklenmesi için koordinasyonun artırılması” konulu atölye çalışmasına katılan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın, 2006 yılındaki Lübnan krizi sırasında binlerce sivilin tahliye edilmesinde geçiş merkezi olarak test edildiğini anımsattı. 
Hristodulidis konuşmasında ayrıca hükümetin, komşu kriz bölgelerinden kaçan sivillerin kabulü, misafir edilmesi ve geri dönüşlerine ilişkin hazırlanan ulusal “ESTİA” planını da ileriye götürdüğünü anımsattı. 
 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 13:14
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