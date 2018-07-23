Anastasiadis Lute’a Yeni Bir Diyalog İçin Hazır Olduğunu Belirtti!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili atadığı geçici danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşmede, yeni bir diyaloğa başlamaya hazır olduğunu söylediğini ifade etti.

Rum haber kaynaklarına göre Japonya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin açılış töreninde konuşan Anastasiadis, Lute ile görüşmesinde hangi konuları gündeme getirdiğiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, Lute’a, bilindik tezlerini, yani yeni bir diyaloğa, 2017 Temmuz ayında kesildiği yerden başlamaya hazır olduklarını dile getirdiğini söyledi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da yaptığı açıklamada Anastasiadis-Lute görüşmesinin oldukça olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Prodromu, Anastasiadis’in ayrıntılı bir şekilde tezlerini ortaya koyma fırsatı bulduğunu bildirdi.

