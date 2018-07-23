Anastasiadis Lute İle Görüştü!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştüğü bildirildi.



Rum haber kaynaklarına göre, saat 10.15’te başlayan görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede, Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de hazır bulundu.



Anastasiadis’in görüşmenin ardından çalışma arkadaşlarıyla bir toplantı yapması bekleniyor.



