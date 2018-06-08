Anastasiadis Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne Para ve Personel Sözü verdi!



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne mali ve personel desteği sözü verdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Takis Hacidimitriu, dün Anastasiadis’le görüştü.



Anastasiadis Hacidimitriu’ya, Komite’ye mali destek (miktar belirtilmedi) ve bir de geçici statüde teknokrat daha vereceğini söyledi.Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hacidimitriu’dan Komite’nin faaliyetleri, işleyişi ve karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi alan Anastasiadis, “Kültürel miras bütün Kıbrıslılar için ortaktır ve buna, büyük bir milli başlık olarak yaklaşılıyor. Göçmen dünyası, kent ve köylerindeki dini anıtlara büyük bir hassasiyet gösteriyor” dedi.