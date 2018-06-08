Anastasiadis Kraliçe’nin Doğum Günü Resepsiyonunda Konuştu!



“BİRLEŞİK KRALLIĞIN, MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLADIĞINDA GARANTÖR ÜLKE VE BM GÜVENLİK KONSEYİ DAİMİ ÜYESİ OLARAK OYNAYACAĞI HAYATİ ROLÜ VAR”



Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,Birleşik Krallığın garantör ülke ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, Kıbrıs müzakereleri yeniden başladığında, özellikle sorunun dış yönleriyle ilgili oynayacağı hayati bir rolü olduğunu söyledi.

Alihtia’nın haberine göre Anastasiadis, Kraliçe Elisabeth’in doğum günü vesilesiyle İngiliz Yüksek Komiserliği’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa BM Genel Sekreteri’nin 6 maddelik çerçevesi, BM kararları ve AB ilke ve değerlerine uygun bir çözümün müzakeresine “bağlılığını” yineledi.



Birleşik Krallığın, BM güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak özellikle çözümün dış yönleriyle, Garanti Antlaşması’na son verilmesi ve çözümün uygulanmasıyla ilgili mekanizma kurulmasındaki rolüne işaret eden Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki ilkeli tutumundan ve kapsamlı çözüm arayışlarına verdiği destekten dolayı İngiltere’ye teşekkür etti.Anastasiadis İngiltere’nin AB’den ayrılışıyla birlikte, iki taraf arasında karşılıklı çıkar işbirliği kurulması çabalarına destek vereceklerini, Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin ikili ilişkilerini sürdürmeleri ve güçlendirmeleri için de çaba harcayacaklarını anlattı.İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ise, hem Güney Kıbrıs’ın hem de İngiltere’nin İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) üyeliğine dikkat çekti. Lillie demokrasi, insan hakları, hoşgörü, saygı, hukuk devleti gibi Commonwealth’in ana değerlerinin her iki ülkenin ortak değerleri olduğuna işaret etti ve İngiltere yakında AB’den ayrılacaksa da bu ortak değerlerin değişmeyeceğini söyledi.Lillie,“ülkesinin, Kıbrıs sorununa Crans Montana’da kaydedilen ilerlemeye dayalı, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında öngörüldüğü gibi iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon kurulmasını gündeme getirecek adil, demokratik ve sürekli bir çözümü desteklemeyi sürdüreceğini” kaydetti.