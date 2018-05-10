Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101811
ALTIN
179.772
DOLAR
4.2287
STERLİN
5.7232
EURO
5.0443
Çatalköy'de hırsızlık
ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK
Uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Zafer Denktaş'ın
ZAFER DENKTAŞ'IN
Mardo’nun “30 bin top dondurma” projesine LTB'den destek!
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA LTB'DEN DESTEK
banner256

"Anastasiadis: “Kosova'nın Bağımsızlığını Tanımıyoruz“

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, ülkesinin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımadığını söyledi. 

"Anastasiadis: “Kosova'nın Bağımsızlığını Tanımıyoruz“

Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, ülkesinin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımadığını söyledi. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:28
"Anastasiadis: “Kosova'nın Bağımsızlığını Tanımıyoruz“

 Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, ülkesinin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini, Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımadığını söyledi. 

Anastasiadis, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Anastasiadis, Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkesinin, Sırbistan'a AB yolunda destek olmaya ve tecrübelerini paylaşmaya devam edeceğini ifade etti.

AB üyelik yolunun "uzun ve zorlu bir yol" olduğunu anımsatan Anastasiadis, "Sırbistan'ın bu yolda başarılı bir şekilde ilerlediğini göz önünde bulunduracak olursak, Sırbistan'ın geleceğinin Avrupa'da olduğundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Kıbrıs Rum Yönetiminin, Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Anastasiadis, "Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanımıyoruz. Bu sorunun çözümünün yalnızca 1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı olduğunu düşünüyoruz. Bu karar yürürlükte olduğu sürece Kosova'nın bağımsızlığı yasal olmayacaktır." dedi.

Vucic de iki dost ülkenin her zaman iyi ilişkilere sahip olduğunu anımsatarak, "Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekleyerek Kosova konusunda bize hak veren Kıbrıs Rum Yönetimine teşekkür ediyorum. Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'nin, uluslararası hukuku, Sırbistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü en çok destekleyen üyesidir." dedi.

Kosova sorununun ancak uzlaşma yoluyla çözülebileceğine inandığını söyleyen Vucic, "Kimse Sırbistan'ı şantaj ve tehdit yoluyla bir şeylere zorlayamaz, yalnızca Arnavutların çıkarlarını temsil eden çözümleri kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığını aktaran Vucic, Kıbrıs sorununun da barış yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi gerektiğini savunan Vucic, "Ticaret hacmi artmalı, şu ana kadar büyük yatırımlar yapıldı, ancak onların da sayısı artmalı." şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Belgrad ziyareti kapsamında Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile de bir araya geldi.

Öte yandan Anastasiadis ile birlikte Belgrad'a gelen Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Hristodulidis de Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile görüştü. 

Son Güncelleme: 10.05.2018 16:35
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisKosovaBağımsızlıkTanımıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görme Engelliler Güney Kıbrıs’ı BM'ye Şikayet Etti!
Görme Engelliler Güney Kıbrıs’ı BM'ye Şikayet Etti!
Limasol’da Türkiye’yi Protesto Mitingi Düzenlenecek!
Limasol’da Türkiye’yi Protesto Mitingi Düzenlenecek!
AKEL'den İsrail İle İttifak Yapılmasına Tepki!
AKEL'den İsrail İle İttifak Yapılmasına Tepki!
İsrail’den Su Tasarrufu İçin Teknoloji
İsrail’den Su Tasarrufu İçin Teknoloji
Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor
Larnaka’da Evkaf Malı Arazideki Mevcut Yapılar Yıkılıyor
Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası
Güney Kıbrıs’ın Abd’yi İkna Çabası
Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti
Anastasiadis, Annesinin Cenazesine Çelenk Gönderdiği İçin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Teşekkür Etti
Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…
Akıncı’nın East Med Değerlendirmesi Rum Basınında…
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor
Anastasiadis, Sırbistan’da temaslarda bulunuyor
UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda
UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim