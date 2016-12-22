Anastasiadis: “Kıbrıs Cumhuriyeti Konferansa Katılacak”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre’ye gidilmeden önce çapraz görüşme yöntemiyle bütün konuların üzerinden geçileceğini söyledi, “Kıbrıs Cumhuriyeti konferansa katılacak” dedi.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla, müzakerecilerin bugüne kadarki görüşmeleri ve ele alınan konularla ilgili detaylı bilgi aldıkları bugünkü görüşmelerini “yapıcı” diye niteledi.

Bazı başlıklarda ilerleme olduğunu ancak bazılarında halen açık konular bulunduğunu söyleyen Anastasiadis, “Cenevre’ye gitmeden önce bütün, çapraz görüşme yöntemiyle bütün konuların üzerinden geçilecek” ifadesini kullandı.

Rum gazetecilerin sorusu üzerine Anastasiadis, Cenevre’de yapılacak Kıbrıs konulu konferansa “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılacağını ifade etti.

Konferansa kimlerin katılacağı sorusuna karşılık da Anastasiadis, “12 Ocak’ta (görüşmelere) garantör güçler de katılacak. Talep edildiği üzere, ilgili bütün taraflar davet edilecek. Herkes kendi yorumunu yapabilir ancak yorum ortadadır. Cenevre’ye gidişimiz öncesinde, çapraz görüşme yöntemiyle bütün konuların üzerinden geçilecek” dedi.

Liderlerin bir sonraki görüşmesinin 4 Ocak’ta olacağı, ancak ayın 7’sinde bir görüşme daha yapabilecekleri belirtilirken, Anastasiadis’in Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile istişarede bulunmak üzere Atina’ya yeni bir ziyaret gerçekleştirebileceği de haber verildi.