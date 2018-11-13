banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92511
ALTIN
212.084
DOLAR
5.5026
STERLİN
7.0953
EURO
6.1832
64 yaşında amansız hastalığa yenik düştü
64 yaşında amansız hastalığa yenik...
Denktaş: “Ek mesai ödemelerinin kamu maliyesi yönünden sürdürülebilirliği yok”
DENKTAŞ: “GİDERLER GELİRLERDEN FAZLA”
Meclis komitesinde bütçe maratonu başladı
MECLİS KOMİTESİNDE BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
En çok yağış Zafer Burnuna düştü
EN ÇOK YAĞIŞ ZAFER BURNUNA...
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

Anastasiadis Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi

Anastasiadis Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi

13 Kasım 2018 Salı 08:58
Anastasiadis Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşam, Larnaka eski Havalimanı salonunda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu taşıyan uçağın, Fransa’dan Asya’ya giderken, birkaç saat kaldığı Güney Kıbrıs’a iniş yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu, hoş geldiniz diyerek,  Ada’ya resmi ziyarette bulunması daveti yaptı.

Anastasiadis ayrıca Kanada Başbakanı’na Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Genel Sekreteri tarafından şu anda başlatılan süreçle ilgili bilgi verdi.

Anastasiadis, Kanada’nın, Kıbrıs sorununda ilkelere dayanan tezlerinden dolayı Trudeau’ya teşekkürlerini de sundu.

Anastasiadis ve Trudeau görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası sorunları da ele alırken iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi isteklerini de dile getirdiler.

Görüşmede, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da hazır bulundu.

Son Güncelleme: 13.11.2018 12:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijsselbloem Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etti
Dijsselbloem Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Etti
Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor
Exxonmobil’in 10’uncu Parselde Yapacağı Sondajın Bugünlerde Başlaması Bekleniyor
Uyuşturucu Rakamları
Uyuşturucu Rakamları
Robert Kiprianu 65’inci Yaşı İçin Ada’nın Güney Batı Ucundan Kuzey Doğu Ucuna Yürüyecek
Robert Kiprianu 65’inci Yaşı İçin Ada’nın Güney Batı Ucundan Kuzey Doğu Ucuna Yürüyecek
Derinya Ve Aplıç Sınır Kapılarının Açılması Rum Basınında
Derinya Ve Aplıç Sınır Kapılarının Açılması Rum Basınında
Hristodulidis Abd Silah Ambargosunun Aşamalı Kaldırılmasını Beklediklerini Söyledi
Hristodulidis Abd Silah Ambargosunun Aşamalı Kaldırılmasını Beklediklerini Söyledi
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi
Eleni Theoharus Arnavutluk’ta İstenmeyen Kişi
Disi’nin Kurucusu Ve Rum Yönetimi Eski Başkanı Glafkos Klerides Ölümünün 5’inci Yılında Anıldı
Disi’nin Kurucusu Ve Rum Yönetimi Eski Başkanı Glafkos Klerides Ölümünün 5’inci Yılında Anıldı
Derinya Ve Lefke/aplıç’ın Açılmasına Yabancı Basından Yoğun İlgi
Derinya Ve Lefke/aplıç’ın Açılmasına Yabancı Basından Yoğun İlgi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim