Anastasiadis Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşam, Larnaka eski Havalimanı salonunda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu taşıyan uçağın, Fransa’dan Asya’ya giderken, birkaç saat kaldığı Güney Kıbrıs’a iniş yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu, hoş geldiniz diyerek, Ada’ya resmi ziyarette bulunması daveti yaptı.

Anastasiadis ayrıca Kanada Başbakanı’na Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve BM Genel Sekreteri tarafından şu anda başlatılan süreçle ilgili bilgi verdi.

Anastasiadis, Kanada’nın, Kıbrıs sorununda ilkelere dayanan tezlerinden dolayı Trudeau’ya teşekkürlerini de sundu.

Anastasiadis ve Trudeau görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası sorunları da ele alırken iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi isteklerini de dile getirdiler.

Görüşmede, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da hazır bulundu.