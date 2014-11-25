Anastasiadis Kalp Ameliyatı İçin New York’a Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kalp kapakçığında yaşadığı sorunun giderilmesi amacıyla 29 Kasım Cumartesi günü ABD’nin New York kentine gidiyor.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in 29 Kasım Cumartesi günü Güney Kıbrıs’tan New York’a hareket edeceğini ve 4 Aralık tarihinde ise “mitral kapakçık” ameliyatı geçireceğini duyurdu.

Haberde, Anastasiadis’in Noel yortusu öncesinde Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiği ifade edildi.