Anastasiadis Kabinede Değişiklik Yapmayı Düşünüyor

BAKANLARIN HATA ŞANSI SIFIR

BAŞKANLIKTA DA YENİLEME

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bahar ayında kabinede değişiklik yapmayı planladığı, bunun yanı sırada Başkanlık yapısında bazı değişikliklere gitme düşüncesinin olduğu haber verildi.

Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesi haberi “Bakanlar İçin Son Fırsat… N. Anastasiadis Bahar’da Kabine Değişikliği Yapıyor ve Ocak Ayında Hata Yapanın Hükümet Dışında Kalacağı Uyarısında Bulunuyor” başlıklarıyla verdi.

Anastasiadis’in kalp ameliyatı geçirdiği New York’tan döner dönmez Başkanlıkta kişi, rol ve kurallarda değişiklik yapmaya, ayrıca Bakanlar Kurulu’nun işleyişine daha katı şartlar getirmeye kararlı olduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in düşüncelerini çok iyi bilen Rum Hükümet kaynaklarının, Anastasiadis’in, politikasını hayata geçirmekte zayıf olan bakanlara daha fazla müsamaha göstermemeye kararlı olduğunu vurguladıklarını aktardı.

Habere göre aynı kaynaklar, bakanların bundan böyle mercek altında olacağını söyleyerek, Hükümete yeni bir nefes ve karakter kazandıracak kabine değişikliği için bahar ayları tarihine işaret ettiler.

İki yıllık iktidar boyunca Anastasiadis Hükümetinin, çoğu kendi yapıtı olan büyük fırtınalardan geçtiğini kaydeden gazete, bunların Başkanlık ve Hükümetteki mekanizma yetersizlikleri, hatalar, üstünkörü davranışlar, dikkatsizliklerden kaynaklandığını belirtti.

Bankalar ve ekonominin çöküşünün uzun yıllardan gelen yetersizlikler, düzensizlik ve hatta yasadışı icraatların neticesi olabileceğini ancak, Merkez Bankası eski Başkanı Panikos Dimitriadis’in istifası, şimdiki Başkanı Hristalla Yorgacis’in sözleşmesi ve çıkar çatışması konularında Anastasiadis ve arkadaşlarının hatalarının olduğundan söz eden gazete, hatalar ve iletişim başarısızlıklarının Kıbrıs sorunuyla ilgili konularda yaşandığını belirtti.

Önümüzdeki yıl ekonomi, enerji ve Kıbrıs sorunuyla ilgili konularda belirleyici kararlar alınması gerekeceğine de işaret eden gazete, Anastasiadis’in, mümkün olan en iyi çalışma arkadaşlarını seçmediğine dair izlenimleri yıkmaya çağrıldığını belirtti.

Kabine değişikliği dışında başkanlık yapısında da hızlı değişiklikler yapılacağını kaydeden gazete, Anastasiadis’in ameliyat için New York’a gitmeden önce Başkanlıkta değişiklikler ilgili bir çalışma üzerinde çalıştığını da aktardı.