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Anastasiadis İskenderiye’ye gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Nostos-Geri Dönüş” programının açılışı için pazartesi günü Mısır’ın İskenderiye şehrine gideceği belirtildi. 

Anastasiadis İskenderiye’ye gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Nostos-Geri Dönüş” programının açılışı için pazartesi günü Mısır’ın İskenderiye şehrine gideceği belirtildi. 

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:56
Anastasiadis İskenderiye’ye gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Nostos-Geri Dönüş” programının açılışı için pazartesi günü Mısır’ın İskenderiye şehrine gideceği belirtildi. 
Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Mısır ve Yunanistan Cumhurbaşkanları ile birlikte “Nostos” programının açılışında yer almak amacıyla, pazartesi günü İskenderiye’de olacağını yazdı. 
Gazete Anastasiadis’in Salı günü, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El- Sisi ile bir araya gelerek Kıbrıs sorunu, enerji ve güvenlik konularını ele alacağını belirtti. 
Habere göre “Nostos” programı ise pazartesi günü öğleden sonra Mısır Cumhurbaşkanı’nın İskenderiye’deki yazlık evi olarak kullanılan Montaza Sarayı bahçesinde, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un konuşmalarıyla başlayacak. 

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“Nostos-Geri Dönüş” programı, Mısır Hükümetinin, 30 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında, başta Güney Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere yurt dışında yaşayan Mısırlıları ve Mısır kökenli kişileri misafir etmesini içeriyor. 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarına dayanarak Anastasiadis’in, El Sisi ile gerçekleştireceği görüşmede, Kıbrıs sorununa, iki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliğine, Yunanistan ve Mısır ile üçlü işbirliği çerçevesindeki anlaşmaların ileriye götürülmesine odaklanacağını yazdı.
Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, Salı günü İskenderiye Patriği  İskenderiye ve Afrika Patriği Theodoros ile görüşeceğini de belirtti. 
Habere göre Anastasiadis’e, eşi Andri, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da eşlik edecek.
 

Son Güncelleme: 28.04.2018 11:18
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