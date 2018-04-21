Anastasiadis, İngiliz Uluslar Topluluğu’ndan İstediği Desteği Aldı!

Londra’da düzenlenen İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) 2018 toplantısı dün tamamlandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığı toplantıda İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülke liderleri, “Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde egemenlik haklarını kullanması” konusunda Rum yönetimine destek beyan ettikleri ortak karara imza attı.

Alihtia’nın “MEB ve Kıbrıs Sorununda Tam Destek… Commonwealth Toplantısından Önemli Açıklama” başlıklı haberine göre, Rum Sözcü Prodromos Prodromu, “Commonwealth devlet başkanları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne ve Kıbrıs sorununun BM anayasası ve genel BM ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde müzakere yoluyla çözümü için harcadığı çabalara destek beyan ediyor” dedi.

Ortak açıklamada BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne saygı gösterilmesi ve Doğu Akdeniz’deki istikrarı tehdit edecek eylem veya açıklamalardan veya agresif davranışlardan kaçınılması çağrısı yapıldığını da söyleyen Prodromu bu net ifadelerinin, Anastasidis’in topluluk üyesi ülke liderleriyle serbest görüşmelerinin ardından ortaya çıktığına işaret etti.

Habere göre Anastasiadis görüşmeleri sırasında liderlere, Türkiye’nin kısa süre önce Doğu Akdeniz’deki tavrını hatırlatarak Rum yönetiminin “MEB’inde egemenliğini kullanma hakkına özellikle bu dönemde destek çıkılmasının çok önemli olduğunu” söyledi ve “Türkiye’nin tavrına İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi bir ülkenin egemenlik haklarının ciddi ihlali olarak yaklaşılması gerektiğini” öne sürdü.

HRİSTODULİDİS, DUNCAN’LA GÖRÜŞTÜ

Aynı çerçevede İngiltere’de bulunan Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Rum yönetiminin, AB ile İngiliz Uluslar Topluluğu’nun yakınlaştırılması yönünde inisiyatif aldığını söyledi. İngiltere’nin AB’den ayrılması ışığı altında AB içerisindeki İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olarak Güney Kıbrıs ve Malta kalacağını, bu nedenle bu iki ülkenin oynayacak daha çok rolü olduğunu belirtti.

Gazete Hristodulidis’in İngiliz Uluslar Topluluğu toplantısı çerçevesinde dün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve AB’den sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan’la da temas ettiğini, görüşmelerinde özellikle Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama perspektiflerini ele aldıklarını yazdı.

Haberde Sir Duncan'ın İngiltere hükümetinin müzakerelerin yeniden başlamasından yana ve prosedürü desteklemek için yardıma hazır olduğunu yeniden teyit ederken Hristodulidis’in Rum tezlerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in akşam yemeğini ve son gelişmeleri aktardığı belirtildi.

İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE YÖNÜNDE HAREKET BEKLENTİSİ

Gazete İngiltere hükümetinin gündeminin üst sıralarında, önümüzdeki dönemde Türk hükümeti ile Kıbrıs sorununu görüşme bulunduğunu TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakın gelecekte Londra’yı ziyaret etmesinin beklendiğini, ziyaret gerçekleşirse, (İngiltere’nin) Kıbrıs sorununu gündeme getireceğini de yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis İngiltere hükümetinin Güvenlik ve Garantiler’deki tutumunun bilinmekte olduğunu belirtti. Bu başlığın, Crans-Montana Konferansı’nı çıkmaza sürüklenmesine neden olduğunu da hatırlatan Hristodulidis, İngiliz hükümetinin bu başlıkla ilgili tezini yinelemesinin önemine dikkat çekti.

Fileleftheros “Lefkoşa Birleşik Krallık’tan Türkiye Nezdinde Hareket Bekliyor… Dışişleri Bakanı Hristodulidis Alan Duncan ile Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeleri Görüştü” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin önümüzdeki dönemde İngiltere’nin Kıbrıs sorununda Türkiye yönünde hareketlerde bulunmasını beklediğini yazdı.

Anastasiadis’in ve Hristodulidis’in Londra’daki temaslarının odak noktasının Kıbrıs sorunu olduğuna dikkat çekerek bir yandan Rum tezlerini öne çıkarırken bir yandan da İngiltere’nin Türkiye yönünde müdahalesini talep ettiklerini yazan gazete, önümüzdeki haftalarda İngiliz yetkililerin Türkiye’ye gideceklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Londra’yı ziyaret edeceğini yazdı.

Politis “Dışişleri Bakanı Duncan’la Kıbrıs Sorununu Görüştü” ve “Commonwealth’ten MEB Konusunda Destek” başlıklarını kullandı.

Haravgi, “Commonwealth’ten Kıbrıs’ın Egemenlik-Bağımsızlığına Destek… Commonwealth 2018 Toplantısının Ortak Açıklamasının Bir Paragrafı” başlığını attı.

(ŞA/GÜL)