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Anastasiadis: “İlişkim Saptanırsa İstifa Ederim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkan olduktan sonra ayrıldığı ancak hisselerinin yarısı kızlarına ait olan “Nikos Hr. Anastasiadis ve Ortakları” isimli avukatlık şirketinin, “Kıbrıs Havayolları”nın satışına ilişkin müzakereler gerçekleştirilen “Ryanair” şirketini temsil ettiğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

Anastasiadis: “İlişkim Saptanırsa İstifa Ederim”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkan olduktan sonra ayrıldığı ancak hisselerinin yarısı kızlarına ait olan “Nikos Hr. Anastasiadis ve Ortakları” isimli avukatlık şirketinin, “Kıbrıs Havayolları”nın satışına ilişkin müzakereler gerçekleştirilen “Ryanair” şirketini temsil ettiğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

29 Kasım 2014 Cumartesi 10:06
Anastasiadis: “İlişkim Saptanırsa İstifa Ederim”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, başkan olduktan sonra ayrıldığı ancak hisselerinin yarısı kızlarına ait olan “Nikos Hr. Anastasiadis ve Ortakları” isimli avukatlık şirketinin, “Kıbrıs Havayolları”nın satışına ilişkin müzakereler gerçekleştirilen “Ryanair” şirketini temsil ettiğine dair haberler üzerine açıklama yaptı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Nikos Anastasiadis’in dün konuya ilişkin açıklamasında, başkan olarak seçildiğinde şirketten ayrılırken ortaklarıyla, hükümetin çıkarlarının söz konusu olabilecek hiçbir süreçte yer almayacakları şeklinde anlaşma yaptığını ve avukatlık bürosunun Ryanair’i temsil ettiğini sonradan öğrendiğini açıkladığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, eski avukatlık bürosunun bu ilişkisini öğrenir öğrenmez müdahale ederek aralarındaki anlaşmaya uymaları ve Ryanair’i temsil etmeyi bırakmalarını talep ettiğini vurguladı.

Anastasiadis, avukatlık bürosunun Ryanair’i temsiliyetinin, “Kıbrıs Havayolları” için kriterlere uygun şirketlerin ön seçimi yapılmadan önce sona erdiğini de belirterek, kendisinin herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ve aksi ispatlanması durumunda başkanlık görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Anastasiadis ayrıca, Rum Başsavcısı ve Sayıştay’a, araştırma başlatmaları için çağrıda da bulundu.

Öte yandan gazete, “Kıbrıs Havayolları” sendikası PASİPİ’nin dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ryanair” şirketi ile yürütülen müzakereler döneminde, söz konusu şirketin hangi avukatlık bürosu tarafından temsil edildiği sorusunun Rum Meclisi Maliye Komitesi toplantısında gündeme getirildiğini, ancak yetkili kişilerden yanıt alınamadığını belirttiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu sendika, ne Rum Maliye ne de Ulaştırma Bakanı’nın, ne de diğer ilgili mercilerin meclis komitesi toplantısında Ryanair şirketinin hangi avukatlık bürosu tarafından temsil edildiği sorusuna yanıt vermediklerini ve gerçeği gizlediklerini iddia etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kral Çıplak – Devlet Başkanı Geri Dönülemez Şekilde Desteksiz”

Alithia: “Başkan Ryanair’i Reddetti – ‘Müdahalem Tespit Edilirse İstifa Ederim’”

Politis: “Başkan Başka Şirketler De İstiyordu – Ryanair’le İlişkisi Bulunması Halinde İstifa Etmeye Hazır Olduğunu Açıkladı”

Simerini: “Eğer İlişkisi Tespit Edilirse İstifa Edecek – Araştırma Başlatılmasını İstedi”.

(SB/SEL)

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