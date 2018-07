Anastasiadis İle Spehar Yarın Sabah Bir Araya Geliyor...

SPEHAR: “ÇÖZÜM LİDERLERDEN VE BİZZAT KIBRISLILARDAN GELECEK”



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, yarın sabah 09.30’da bir araya geleceği haber verildi.



Fileleftheros gazetesi “UNFICYP Konusu Daha Önemli” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin yakın zamanda alacağı kararın da ışığında, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın, taraflarla istişarelerde bulunması için görevlendirilen Amerikalı Jane Holl Lute’nin bölgeye yapacağı geziden daha önemli olduğunu öne sürdü.



Yarın sabah bir araya gelecek olan Anastasiadis ile Spehar’ın bu iki meseleyi ele alacaklarını yazan gazete, Spehar’ın görüşmede Anastasiadis’i, Jane Holl Lute’nin BM Genel Sekreteri’nin, gazetenin ifadesiyle “özel temsilcisi” olarak atanması konusunda bilgilendirmesinin beklendiğini kaydetti.



Anastasiadis ile Spehar’ın, Lute’nin gelişine ilişkin olası tarihler konusunda fikir alışverişinde bulunmalarının beklendiğini yazan gazete, “edinilen bilgilere” göre, ziyaretin yapılmasına ilişkin en olası tarihin, Temmuz sonu olduğunu kaydetti.



Lute’nin adaya gelişinden önce, Spehar’ın New York’a gidip BM Güvenlik Konseyini gelişmeler hakkında bilgilendireceğini kaydeden gazete, bundan ötürü Rum kesiminin yarınki görüşmede bir kez daha UNFICYP konusunu netleştirmeye çalışacağına işaret etti.



Gazete, geçtiğimiz dönemde, Rum kesimine UNFICYP konusuyla alakalı çeşitli mesajlar ulaştığını ekledi.



Lute’un göreviyle ilgili resmi BM açıklamasında “taraflarla istişare etmek için görevlendirildi” ifadesi kullanılmış, danışman olarak atandığı yönünde bir ifadeye yer verilmemişti.



PRODROMU



Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, Lute’nin gerçekleştireceği temas ve istişarelerle, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olacağını savundu.



Dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Prodromu, Rum tarafının hazır olduğu ve müzakerelerin yeniden başlamasını arzuladığının bilindiğini ifade etti.



Lute’un görevlendirilmesinin sürece ivme kazandırıp kazandırmadığının sorulması üzerine ise Prodromu “hiçbir şey için peşin hüküm vermek istemediklerini” ifade etti.



Anastasiadis’in yarın Spehar’ı kabul edeceğini de dile getiren Prodromu, görüşmeyi Spehar’ın talep ettiğini belirtti.



Gazete, daha sonra yayımlanan resmi açıklamaya göre, görüşmenin yarın sabah 9.30’da gerçekleştirileceğini kaydetti.



“Türkiye’nin onay verdiği konusunda bilgilendirildiklerini, dolayısıyla BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin devamının ne olabileceğinin görülmesi için, kendisinin de raporunda belirttiği gibi, derinlemesine istişareler yapması amacıyla danışman atayacağını” ifade eden Prodromu, “şu ana kadar aldıkları bilginin Lute’un bu ay içerisinde ziyaret gerçekleştirebileceği şeklinde olduğunu ve bundan daha spesifik bir şey olmadığını” ifade etti.



Bu gelişmenin sürece ivme katıp katmadığı sorusu üzerine ise Prodromu “uzun zamandır var olan endişelerin aksine, Kıbrıs sorununun açık ve canlı olduğunun kayda geçirilmesi gerektiğini” söyledi.



“Birleşmiş Milletlerin konuya ilgisi olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin de müzakerelerin devam etmesi gerektiğine inandığını” ifade eden Prodromu, bunun Crans Montana’daki çıkmazın akabinde, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de tezi olduğunu savundu.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, ilk andan bu yana, kaldığı yerden müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini savunan Prodromu, bunun Türkiye’nin de olumlu görüşünün akabinde, bugün uygulanabilir olduğunu gördüklerini söyledi.



Haber Alithia’da “Jane Holl Lute’yi Beklerken… Lefkoşa Hazır”, Haravgi’de ise “Hükümet Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Umuyor-Diğerleri Lute’nin Kıbrıs Ziyaretinden Endişeli” başlıklarıyla yer buldu.



SPEHAR: “ÇÖZÜM LİDERLERDEN VE BİZZAT KIBRISLILARDAN GELECEK”



Alithia gazetesinin haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise bir törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun herhangi bir kalıcı çözümünün, liderler olduğu kadar, bizzat Kıbrıslıların kendisinden de gelmesi gerektiğini söyledi.



Habere göre UNFICYP mensuplarıyla ilgili özel bir törende konuşan Spehar kısaca şunları söyledi;



“Hepimiz biliyoruz ki, müzakereler, Kıbrıs’la ilgili geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirilen konferansın sona ermesiyle birlikte kesintiye uğradı. Müzakerelerin hemen yeniden başlamasına ilişkin perspektifler belirsiz kalırken, çoğu kez yaptığım gibi bir kez daha, Kıbrıs sorununun herhangi bir kalıcı çözümünün liderler olduğu kadar, bizzat Kıbrıslıların kendisinden de gelmesi gerektiğini yinelemek istiyorum. Birleşmiş Milletler kendi rolünü oynayacak. Garantör Güçlerin de kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerekir. Uluslararası toplumun da genel olarak destekleyici olmayı sürdürmesi lazım. Ancak bizzat toplumları dinlememiz de lazım.”



POLİTİS: “ÇİPRAS-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ ANAHTAR”



Politis gazetesi ise “Çipras-Erdoğan Görüşmesi Anahtar- Rum Kesimi Türkiye’den Ön İşaret Bekliyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO toplantısını Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak anahtar öneme sahip olarak addettiğini, çünkü Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Türkiye’deki seçimlerden sonra ilk kez bu çerçevede görüşeceklerini yazdı.



Rum Hükümeti’nin, Çipras ile Erdoğan’ın toplantı çerçevesinde Kıbrıs sorununu da ele alma fırsatına sahip olacağını belirttiğini ileten gazete, Hükümetin, buna paralel olarak, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Spehar’dan, Türkiye’nin Lute’un görevlendirmesini kabul ettiğini bildirdiğinde; Türk tarafı ile BM Genel Sekreterliği arasında gerçekleşen iletişim konusunda alacağı bilgilendirmeyi de ilgiyle beklediğini belirtti.



Gazete “Spehar Önce Liderlerle Sonra New York” ara başlıklı haberinde ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ışığında BM Güvenlik Konseyini bilgilendireceği New York’a hareketi öncesinde, yarın liderlerle ayrı ayrı bir araya geleceğini yazdı.



Gazete Spehar’ın New York’ta, gerçekleştireceği temasların planlanması amacıyla, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gazetenin ifadesiyle “geçici temsilcisi” Jane Holl Lute’yle görüşeceğini de ekledi.



PARTİLERİN AÇIKLAMASI



Fileleftheros gazetesine göre, DİSİ başkanı Averof Neofitu, Lute’nin görevlendirilmesini yorumladığı açıklamasında, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu, çünkü konunun, esasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli ilk adımı teşkil ettiğini savundu.



Açıklamasında partisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e desteğini de yineleyen Neofitu, müzakerelerin başlamasının ilk öncelik olduğunu belirtti.



EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da açıklamasında, bir yandan Lute’un görevlendirilmesi konusunda memnuniyet belirtirken, diğer yandan da herhangi yeni bir sürecin bir öncekinin kaldığı yerden devam edip etmeyeceği veya aynı mantık ve temele mi dayanacağı konusunda sahip olduğu endişe ve çekinceleri dile getirdi.



Gazeteye göre Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) de açıklamasında, isimlerin değil izlenen stratejinin önemli olduğunu, bundan ötürü BM Genel Sekreterinin yeni “geçici temsilcisi” Jane Holl Lute’la, Kıbrıs sorununda herhangi bir ilerleme olamayacağını öne sürdü.