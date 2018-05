Anastasiadis İle Kiprianu Arasındaki Tartışmalar Sürüyor...

Rum basınında yer alan haberlerde, Rum Yönetimi Başkanlığı ile AKEL arasında, Kıbrıs sorunuyla ilgili yüksek perdeli anlaşmazlığın sürdüğü ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun ise bilinçli bir şekilde bunu kızıştırmaya çalıştıkları belirtildi.



Fileleftheros gazetesi “Propagandayı Güçlendiriyorlar- Anastasiadis’ten Türk Tezlerine İtimat Edenlere Eleştiriler- Kiprianu: Anastasiadis Bizimle Alay Ediyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis ile Kiprianu arasındaki polemiğin, anlaşmazlığın uzun sürmesine dair bir kararlılığı da gözler önüne serdiğini yazdı.



Anastasiadis ile Kiprianu arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan eleştirilerin, yerini bazı nitelendirmelere bıraktığını ve Anastasiadis’in AKEL’e yönelik, ileri sürülen Türk uzlaşmazlığının güçlendirilmesine dair bir suçlamada bulunduğunu yazan gazete, Kiprianu’nun ise alay etme ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in konuşmadan önce düşünmesi gerektiğine dair söylemlerde bulunduğunu belirtti.



Anastasiadis’in dün gerçekleştirilen PASİDİ toplantısında, AKEL’in ismine gönderme yapmadan, AKEL’e yanıt verdiğini yazan gazete, Anastasiadis’in, Crans-Montana’daki çıkmazla ilgili sorumluluğun Rum kesimine yüklenmesini ve bazı kişilerin Türk tarafının başarısızlıkla ilgili değerlendirmelerine dayanmasını kabul etmesinin mümkün olmadığını söylediğini aktardı.



Konuşmasında “Hükümete yönelik muhalefet uğruna, Türk uzlaşmazlığının güçlendirildiğinin şahidi oluyoruz” ifadesini kullanan Anastasiadis, ulusal konuda, partinin değil vatanın her şeyin üzerinde olması gerektiğini savundu.



Anastasiadis, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önerdiği garantileri kabul etmedikleri, müdahale haklarını reddettikleri, askeri üs ile Türk Ordusunun daimi varlığını ve ayrıca merkezi devletin her kararı için olumlu bir Kıbrıs Türk oyu meselesini kabul etmedikleri için bunlardan sorumlu tutulamayacaklarını ileri sürdü.



Yabancıların kendilerini izlediğini de söyleyen Anastasiadis, “iç cephede, Kıbrıslı Türklerin ne yazık ki Türkiye’ye olan bağımlılığın sonucu olarak savundukları şeyleri destekleyen sesler varken, Rum kesimi aleyhine şekillenen görüşün ne kadar destekleyici olduğunu” sordu.



Konuşmasında Guterres çerçevesiyle ilgili bilindik iddialarını yineleyen Anastasiadis, başarısız ve herkesin aleyhine olacak bir durumla ilgili olarak kendisine sorumluluk yüklenmek istense de, geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



“Kıbrıslı Türklerin de en nihayetinde bağımlılıklardan vazgeçmeleri gerekeceği” iddiasında bulunan Anastasiadis, “kendilerinin bu gidişata yönelik katkıda bulunmaya hazır olduklarını, ancak kendilerine çoğunluğun azınlığa dönüşmesi, çünkü çözümün bu şekilde adil olacağının dayatılmasını ise kabul etmediklerini” ifade etti.



Gazeteye göre Anastasiadis, “adil çözümün, bir taraftaki adaletsizlik hissine değil, iki toplumun da karşılıklı saygısına odaklandığı zaman adil çözüm olacağını” sözlerine ekledi.



Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kamuoyu önünde atıfta bulunduğu belge ve mektupları görmesi için, AKEL Merkez Komitesi Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis’in bugün Rum Başkanlık Sarayı’na gideceğini söyledi.



AKEL için özün aynı kaldığını da belirten Kiprianu, çünkü tek bir belge olduğunu, bunun 30 Haziran tarihi taşıdığını ve Anastasiadis’in 4 Temmuz’u nereden keşfettiğini sordu.



Hükümet tarafından, şu an gerek kamuoyunun hazırlanması, gerekse genel olarak diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin hazırlık konusunda izlenen tutumun oldukça olumsuz olduğunu da belirten Kiprianu, bunun doğru gidişata katkıda bulunmadığını da sözlerine ekledi.





Alithia gazetesine göre ise Kiprianu, Anastasiadis’in yanlış bir biçimde kendilerinin ayağını kaydırmaya çalıştığını söyledi ve Anastasiadis’e yönelik birçok eleştirilerde bulundu.

PRODROMU

Gazete başka bir haberinde ise Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans-Montana konferansının ardından BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupları görmek isteyen herhangi bir siyasi gücün bunu yapabileceğini ifade eden Prodromu, AKEL’in mektupları görmeye çağrılmasının, partinin olaylarla ilgili şüphelerinden kaynaklandığını izah etti.

GAZETE BAŞLIKLARI

Haber Politis gazetesinde “Başkan AKEL’e Cephe Açtı- Tumazos Çelepis Bugün Müzakere Belgeleri İçin Başkanlığa Gidiyor”, Alithia gazetesinde “İç Cephemiz Kıbrıs Sorunu Yüzünden Alev Aldı- Anastasiadis ile Kiprianu Arasında Sert Kavga- Sınırsız ve Sonu Olmayan Ters Düşme”, Haravgi’de ise “Başkan Kendi Çelişkilerinde Kayboldu” başlığıyla yer buldu.

DİĞER PARTİLERDEN DE AÇIKLAMA

Fileleftheros’a göre Vatandaşlar İttifakı, Ekologlar ve ELAM partileri de, Anastasiadis-Kiprianu kavgasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteye göre Vatandaşlar İttifakı açıklamasında, ulusal konularının karşılıklı sorumluluk yükleme ve kendini haklı çıkarma çabasında, artık anlaşmazlık nesnesi ve alanı teşkil etmeye dayanamadığını ifade ederken, Ekologlar da açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun her gün Guterres çerçevesi konusunda tartıştıklarını gördüklerini söyledi.

ELAM ise açıklamasında, AKEL ile Rum hükümeti arasında Kıbrıs sorununda çatışma olduğu konusunda hem fikir olmadığını, çünkü iki partinin uzun yıllardır aynı çizgide olduklarını savundu.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI DA RUM BASININDA

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’in açıklamaları üzerine söyledikleri de bugünkü Rum gazetelerine haber oldu.

Haber Haravgi’de “Anastasiadis’in Olumsuz Tutumu Sürpriz Değil”, Alithia’da “Endişe Verici Ancak Bizi Şaşırtmadı”, Fileleftheros’ta “Kendisini Statükonun Hayranı Olmakla Suçladı”, Politis’te ise “Statükonun Devam Etmesini İstiyor” başlıklarıyla yer buldu.