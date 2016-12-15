Anastasiadis İle Cipras Ortak Strateji Belirledi

ANASTASİADİS VE ÇİPRAS, DIŞİŞLERİ BAKANLARININ DA KATILDIĞI 3 SAATLİK TOPLANTIYA GECE YARISINDAN SONRA ÇALIŞMA YEMEĞİNDE DEVAM ETTİ

SIMERINI: “GARANTİLERE HAYIR, TÜRK ASKERİNİN ADA’DA KALMASINA HAYIR ORTAK GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞTİLER”

ANASTASİADİS TUSK, JUNCKER VE MERKEL’LE GÖRÜŞÜP “GARANTİLERDEKİ KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ TERK ETMESİ İÇİN” ANKARA’YA BASKI YAPMALARINI İSTEYECEK

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras dün akşam Brüksel’de bir araya gelerek Cenevre Konferansı’nda izleyecekleri stratejiyi belirledi.

Haber, Fileleftheros’ta “Kırmızı Çizgileri Görüştüler… Anastasiadis ve Çipras 12 Ocak Öncesinde Güvenlikle İlgili Görüş Alış Verişinde Bulundu” başlığıyla yer aldı. Alithia “Yunanistan-Kıbrıs Bugünden 12 Ocağa Kadar Ortak Strateji Belirledi… Anastasiadis-Çipras Görüşmesinde Olumlu/Yapıcı Hava”; Politis “Çoklu Konferans Öncesinde Güvenlik Senaryoları… Brüksel’de Gece Boyunca Çipras-Anastasiadis İstişaresi… Kıbrıs Sorunu Bugün Avrupa Konseyi’nde”; Haravgi ise “Brüksel’de Uzun Anastasiadis-Çipras Görüşmesi… Konferansla İlgili Stratejik Planlama ile Güvenlik-Garantilerle İlgili Tezler Masada” başlığı altında özetledi.

SİMERİNİ: “HEM GARANTİLER, HEM DE TÜRK ASKERİNİN ÇÖZÜMDEN SONRA ADA’DA KALMASINI REDDETME ORTAK NOKTASINDA BİRLEŞTİ”

Haberi, “Kapalı Takvimler, Atina-Lefkoşa’nın Son Tavizi… Garantilerde Siper Alıyorlar… Erdoğan AB’ye Garantiler Olmadan Çözüm Yok Derken Yunanistan ve Kıbrıs Hayır Diyor” başlık ve spotlarıyla manşete çeken Simerini, Anastasiadis ve Çipras’ın, Dışişleri bakanlarının da katıldığı dün geceki toplantıda Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili çeşitli senaryoları masaya yatırdığına işaret etti.

Gazete, Rum ve Yunan hükümetlerinin hem garantileri, hem de Türk askerinin çözümden sonra Ada’da kalmasını reddetme ortak noktasında birleştiğini kaydetti.

“TÜRK ASKERİ 15-18 AYLIK MANTIKLI BİR TAKVİMDE ÇEKİLMELİ”

Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazete, “askerin çekilmesinin, kabul edilebilir ve mantıklı takvimle olabileceğini” yazdı. “Mantıklı takvim” sözüyle ifade edilen zaman dilimini, “15 ile 18 ay arasında” bir dönem diye veren gazete, Rum Başkanlık Sarayı’nın yaptırdığı anketlerden, Rum halkının ezici çoğunluğunun garantileri, garantilerin tartışılmasını dahi kabul etmediği, bunun yanında Türk askerinin tamamen çekilmesi dışında başka hiçbir şeyi kabul etmediği sonucu çıktığını yazdı.

Anastasiadis-Çipras görüşmesi devam ederken Brüksel’in de durum değerlendirmesi yaptığına işaret eden gazete, varılan sonuçlarla ilgili şu iddialarda yer verdi:

“Türk tarafı garantilerde ve Türk askerinin kalmasında ısrar ediyor. Toprak’taki anlaşmazlık Omorfo’nun (Güzelyurt) iadesiyle ilgilidir. Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, (Güzelyurt’un) iade edilmeyeceğini iletmiştir. Avrupa Komisyonu Omorfo’nun iadesine sıcak bakıyor ancak diplomatik kaynaklar; Ankara bu konuda geri adım atsa bile dönüşümlü başkanlıkta ve hatta garantiler konusunda karşılık isteyeceğini değerlendiriyor.”

MASAYA YATIRILAN EYLEM SENARYOLARI

Gazete, müzakerelerin 9 Ocak’ta başlayacak final aşaması arifesinde Anastasiadis ve Çipras’ın masaya yatırdığı eylem senaryolarının şu konularda olduğunu yazdı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti uluslar arası konferansta hukuki açıdan güvenceye alınacak. Konferansın oluşumu nasıl olacak (kimler katılacak), Güvenlik Konseyi’nin rolü, Avrupa Birliği’nin rolü ne olacak. Bu konuda Atina ve Lefkoşa, Güvenlik Konseyi’nin çözümün uygulanmasının ve mümkünse, yeni devlet sisteminin genel güvenliğinin garantörü olmasını istiyor. Yine, AB’nin de müdahil olması gerekir çünkü Avrupa müktesebatının ve Euro’nun da birinci günden itibaren (day 1) Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde uygulanması gibi kendisini doğrudan ilgilendiren konular var. İlanihaye devam edemeyeceğinden, uluslararası konferans ne kadar sürecek? Daha fazla zaman gerekirse ne olacak ve uzlaşmaz Türk tavrı nedeniyle başarısızlığa uğraması halinde Atina ve Lefkoşa ne yapacak. Nihayetinde Türk tarafı konferanstan önce harita vermezse ne olacak? Atina ve Lefkoşa nasıl tepki verecek? Harita verilirse ve görüşülmesi için daha uzun süre gerekirse ne olacak? Türk tarafının harita ile güvenlik konularının bağlantılı olmasını istediğine işaret ediliyor. Şimdilik Atina ve Lefkoşa böyle bir bağlantıyı kabul etmiyor. Uluslararası konferansın başarı şansının artırılması için olası Çipras-Erdoğan görüşmesine nasıl daha iyi hazırlık yapılabilir.”

ANASTASİADİS’İN BRÜKSEL TEMASLARI

Simerini, Anastasiadis’in, güvenlik meselelerinde destek aramak üzere bu sabah da Brüksel’de bir takım temaslarda bulunacağını yazdı.

Anastasiadis’in bu çerçevede Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile temas edeceğini, ardından da Avrupa Konseyi liderlerine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi vereceğini kaydetti.

Politis de Anastasiadis’in bugün görüşeceği Juncker, Tusk ve Merkel’den AB’nin çözüm prosedüründe daha aktif rol üstlenmesini ve Ankara nezdinde nüfuz kullanmalarını isteyeceğine işaret etti.

Gazete AB Zirve toplantısı çerçevesinde Avrupalı liderlere Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında ilgi verecek olan Anastasiadis’in Rum tarafının garantilerle ilgili tezlerini anlatıp AB’nin çözüm prosedüründe artık daha aktif bir rol oynamasını isteyeceğini yazdı. Brüksel’den kaynaklara dayandırılan haber, şöyle devam etti:

“Başkan’ın yapacağı bilgilendirmeden belirli gelişmeler yoluna konulması veya karar alınması beklenmiyor ancak Anastasiadis’in bilgilendirme insiyatifi hoş karşılanıyor. Garantiler ve AB’nin aktif rolü birbiriyle ilişkilidir. Anastasiadis de denklerine, garanti sisteminin Avrupa müktesebatına uygun olmama sebebini, Avrupa üyesi bir ülkenin üçüncü bir ülkenin garantisi altına olmasının tam bir paradoks olacağını söyleyerek izah edecek. Birliğin aktif rolü özellikle müzakerelerin bu yönüyle ilgilidir. Lefkoşa, AB’nin ve en önemli üyelerinin, garantiler konusundaki kırmızı çizgilerini terk etmesi için Ankara’ya baskı yapmasını istiyor. Lefkoşa, birliğin, federal devletin işleyişiyle ilgili bütün konularda daha aktif rol almasını talep ediyor. Bu nedenle Anastasiadis’in, işleyemez bir Kıbrıs devletinin Avrupa’nın tamamı için sorun kaynağı olacağı izahında bulunması bekleniyor.”

DİĞER GAZETELER

Fileleftheros, Anastasiadis-Cipras görüşmesiyle ilgili haberinde, güvenlik konusundaki kırmızı çizgiler ile Rum ve Yunan hükümetlerinin izleyeceği taktiğin masaya yatırıldığı yazdı. Anastasiadis’in “çözümden sonra, garantör güçlerin katılmayacağı çok uluslu bir güç kurulması” önerisi, Kocas’ın da “garantilerin tasfiyesini isteyen ve çözümün ertesi gününe dair fikirler ortaya koyan” belge üzerinde durduğu kaydedildi.

Alithia ise manşet haberinde dün akşam Rum ve Yunan hükümetlerinin, Cenevre Konferansı’nın başlayacağı 12 Ocak'a kadar, başta güvenlik ve garantiler konusu olmak üzere, izleyecekleri stratejiyle ilgili ortak çizgiyi belirlediklerini yazdı.

Gazete, Anastasiadis-Çipras görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadığına işaret etmesine rağmen Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) Brüksel’deki muhabirine dayandırdığı haberinde, Anastasiadis’in “Aynı çizgideyiz, tamamen örtüşüyoruz ve nihai tezlerimizi tamamlamak için diyaloğa devam ediyoruz”, Çipras’ın da “Müzakerede deneyim sahibiyiz. Bütün senaryoları gördük ve öngörülerimizi yaptık” dediğini aktardı. Gazete dün geceki görüşmede Anastasiadis’e Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in de eşlik ettiği bilgisini verdi.

Politis ise görüşmenin beklenenden uzun sürdüğüne ve hatta gece yarısından sonra çalışma yemeğinde devam ettiğine vurgu yaptı.