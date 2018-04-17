Anastasiadis: “İki Taraf Tezlerini Ortaya Koydu Ve Bunlarda Israr Ediyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, iki tarafın tezlerini ortaya koyduğunu ve bunlarda ısrarlı olduğunu söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesi sonrası açıklamasında, yeni bir diyalog perspektifi ihtimalinin de ele alındığını, ancak var olan anlaşmazlıkların yeniden dile getirildiğini kaydetti.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın doğalgaz konusunu gündeme getirdiğini savundu ve “bu konudaki tutumumu biliyor, bu konu masaya giremez” ifadesini kullandı.

Sınır kapılarının açılması konusunda ise Anastasiadis, 1 Temmuz tarihine kadar Derinya Kapısı’nın, yaklaşık Eylül ortalarında ise Lefke Aplıç Sınır Kapısı’nın teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Anastasiadis, yemek sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na geri dönerek, Müzakereci Andreas Mavroyannis ve Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ile istişarelerde de bulundu.