Anastasiadis Hindistan’a Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Hindistan’a gitmek üzere yarın adadan ayrılacağı haber verildi.

Politis gazetesi, Rum Maliye, Enerji, Bayındırlık ve Tarım Bakanları ile Rum Hükümet Sözcüsü eşliğinde Hindistan’a gidecek olan Anastasiadis’in Yeni Delhi ve Bombay’da girişimcilikle ilgili forumlara katılacağını yazdı.

Anastasiadis’in resmi görüşmeler de yapacağını kaydeden gazete, ayrıca heyetin, Hindistan’ın film sanayisi Bollywood’u ziyaret ederek, bu alanda işbirliği olanaklarını inceleyeceğini belirtti.