Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2017 Pazar 07:39

Anastasiadis Hindistan’a Gidiyor

Anastasiadis Hindistan'a Gidiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Hindistan’a gitmek üzere yarın adadan ayrılacağı haber verildi.

Politis gazetesi, Rum Maliye, Enerji, Bayındırlık ve Tarım Bakanları ile Rum Hükümet Sözcüsü eşliğinde Hindistan’a gidecek olan Anastasiadis’in Yeni Delhi ve Bombay’da girişimcilikle ilgili forumlara katılacağını yazdı.

Anastasiadis’in resmi görüşmeler de yapacağını kaydeden gazete, ayrıca heyetin, Hindistan’ın film sanayisi Bollywood’u ziyaret ederek, bu alanda işbirliği olanaklarını inceleyeceğini belirtti.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş Konusu Gündeme Getirildi Maraş Konusu Gündeme Getirildi
Kaçırılan Kız Çocuğu Henüz Bulunamadı Kaçırılan Kız Çocuğu Henüz Bulunamadı
Öğrenciler İçin İki Toplumlu Program Öğrenciler İçin İki Toplumlu Program
Edek Seçime Gidiyor Edek Seçime Gidiyor
Edek Başkanı Sizopulos İle Disi Başkanı Neofitu’dan Kıbrıs Konulu Açıklamalar Edek Başkanı Sizopulos İle Disi Başkanı Neofitu’dan...
Bazı Diko’lular Partilerinin Başkanlık Seçimlerindeki İşbirliğine Tepkili Bazı Diko’lular Partilerinin Başkanlık Seçimlerindeki...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Maraş Konusu Gündeme Getirildi

Haberi Oku