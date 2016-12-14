Güney Kıbrıs:
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14 Aralık 2016 Çarşamba 08:18

Anastasiadis: “Hazırlıklı Gidiyoruz”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun şu anda kritik bir dönemeçte bulunduğunu” belirterek, Cenevre’deki konferansa “Tam hazırlıklı gideceklerini” vurguladı.

Anastasiadis: 'Hazırlıklı Gidiyoruz”
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 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun şu anda kritik bir dönemeçte bulunduğunu”  belirterek, Cenevre’deki konferansa “tam hazırlıklı gideceklerini” vurguladı.

Simerini ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün çeşitli etkinliklerde yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecine değindiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Rum Başkanlık Sarayı’nda çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs sorununun şu an kritik bir dönemeçte bulunduğunu” belirterek “yıllardır Türkiye’nin müzakere masasına oturması için mücadele ettiklerini, bunun da Cenevre’de yapılacak çoklu konferansta gerçekleşeceğini” söyledi.

Anastasiadis ayrıca Cenevre’ye “iyi hazırlanmış gideceklerini ve her zaman Yunan hükümetiyle işbirliği içerisinde hazırlanan öneriler belirlediklerini” sözlerine ekledi.

Öte yandan Anastasiadis, Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) tarafından düzenlenen “Bussines Leader Awards” töreninde yaptığı konuşmada ise, “çözümün ekonomik boyutuna büyük önem verdiklerini” ifade etti.

Çözümün maliyetinden bahsedenlerin yatırımlar, ekonomik faaliyetler ve kalkınma perspektiflerinin büyüklüğünü görmezden geldiklerini belirten Anastasiadis, “Bazılarının çözümün maliyeti diye adlandırdıkları şey, vatanımızın tümünün kalkınması için gerekli olan yatırımlardan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

BRÜKSEL’DE TEMASLAR

Gazete, haberinin devamında ,Anastasiadis’in bugün Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı ve Avrupa Halk Partisi Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğini, akşamüzeri ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşeceğini hatırlattı.

Habere göre Anastasiadis ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve diğer bazı yetkililerle de görüşecek.

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