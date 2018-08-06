Anastasiadis görüşmeye hazır

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurul toplantısının akabinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı görmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması çabasına her şekilde katkıda bulunmaya istekli olduğunu öne süren Fileleftheros, “Görüşmeye Açık” başlıklı haberinde, Rum kesiminin bunu her fırsatta dile getirdiğini, buna paralel olarak, BM Genel Kurul toplantısının, gelişmeler açısından dönüm noktası teşkil ettiği imasında bulunduğunu iletti.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine dayandırılan haberde, Rum hükümetinin, BM Genel Sekreteri tarafından talep edilmesi halinde, Genel Kurulun ardından, BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis arasında bir görüşme gerçekleştirilmesi olasılığına açık olduğuyazıldı.

Gazeteye göre, Lefkoşa’nın hazır olduğunu yineleyen ajansın “hükümet kaynağı”, KİPE’nin bir sorusuna yanıtında “BM Genel Sekreteri tarafından önerilmesi halinde, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin ihtimal dışında olmadığını ve Anastasiadis’in diyaloğa her zaman açık olduğuna” işaret etti.

Rum kesiminin önümüzdeki dönem içerisinde Kıbrıs sorununda nasıl ilerleyeceğinin sorulması üzerine ise “tezlerinin istikrarlı olduğunu: bunun BM’nin bilindik prosedürleriyle diyaloğun yeniden başlaması olduğu” yanıtını verdi.

Anastasiadis’in bu tezi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’a da açık bir şekilde ilettiğini kaydeden gazete, Rum kesiminin “kendisinin sürecin başlaması için davet beklediği mesajını göndermek istediğini ve buna paralel olarak, müzakereler süreciyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurgulamak istediğini” aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında gerçekleştirilen görüşmede neler söylendiğinin bir soru işareti olduğunu kaydeden gazete, Lute’un görevinin başarılı olup olmayacağının anahtarının, burada olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri’nin, BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde Lute’un görevinin sonuçları konusunda iki lideri bizzat bilgilendireceğini de haber veren gazete, bunun Eylül ayı ortasında gerçekleşmesinin beklendiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “New York Birçok Şeye Karar Verecek...” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’le, BM Genel Kurulu toplantısının gerçekleştirileceği Eylül ayında bir görüşme yapmaları olasılığının açık olduğunu yazdı.

Gazete, bunun öncesinde Lute’un temaslarının tamamlanması ve BM’nin yeni ve belki de son çaba için alacağı kararların daha önemli olduğunu da ekledi.

Haber Politis’te “Lefkoşa Görüşmeye Hazır”, Haravgi’de ise “Lefkoşa Genel Sekreterle Ortak Görüşmeye Açık” başlığıyla yer buldu.