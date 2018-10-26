Anastasiadis: “Görüşme çok yaratıcıydı”



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bugün yaptıkları görüşmeyi “çok yaratıcı” diye niteledi.

Anastasiadis görüşme sonrasında Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde yaptığı açıklamada, Lefke/Aplıç ve Derinya kapılarının 12 Kasım’da açılması kararı aldıklarını belirterek, Akıncı ile baş başa görüşme fırsatı bulduklarını söyledi ve “çok yaratıcı bir ortamda vatanımızın geleceğini görüştük” dedi.

“ORTAK İRADEYE SAHİBİZ”

Anastaiadis, Akıncı ile bugüne kadar görüşülenler temelinde barış, istikrar, işbirliği konularında ortak irade sahibi olduklarını söyledi.

Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda Akıncı’nın da, BM Genel Sekreterinin geçici danışmanı Lute’un gelmesini ve müzakerelerin yeniden başlamasını kolaylaştırmak üzere getirmesi muhtemel önerileri beklediğini kaydeden Anastasiadis, “işleyebilir, yaşayabilir ve AB değerlerine tam uyumlu ancak her şeyden önce işleyebilir bir çözümü başarabilmemiz için desantralizasyon ile ilgili görüşlerimi aktarma fırsatı buldum” dedi.

Anastaisadis, Akıncı ile görüşmelerinin bütününün dostane bir ortamda geçtiğine işaret etti ve “istenen çözümün iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğu yeniden teyit edildi. Yeter ki devlet işleyebilir olsun” diye konuştu.

DESANTRALİZASYON İLE İLGİLİ ANLATTIKLARI

Desantralize federasyon konusunda Akıncı’ya anlattıklarının, Ulusal Konsey’de ifade ettikleri olduğunu belirten Anastasiadis şunları söyledi:

“Yani, merkezi hükümetin yetkilerini, güçler ayrılığını ve merkezî devletin güçlerini izah ettim, ki desantralizasyon ile bir yandan, nüfus çoğunluğuna sahip Kıbrıslı Rumlar tarafından yetkinin kötüye kullanılmayacağı konusunda, Kıbrıslı Türklerin; bir yandan da olumlu oy hakkının kullanılmasıyla devletin işleyemez olabileceğinden kaygılanan Kıbrıslı Rumların güveni tesis edilsin; dolayısıyla doğru göğüslenmezse toplumlardan birinin veya diğerinin bir çözümü reddetmesine neden olmasın.

Her halükarda serbest görüşmede konuşulanlar hakkında fazla detay vermeyeceğim. Önemli olan halklarımızı yeniden birleştirecek ve genel olarak Kıbrıs’ın tamamı için perspektifler yaratacak işleyebilir çözüm bulunmasına bağlılığımızdır.”

AÇILIŞTA HAZIR BULUNMAYACAKLAR

İki kapının açılması kararının, gerekli ön şartların (Derinya’daki askeri nöbet kulübesinin kaldırılması) yerine getirildiği anlamına mı geldiği sorulduğunda, “12 Kasım’ın devamında olacaklara şahit olacaksınız” cevabını veren Anastasiadis, Akıncı ile birlikte açılışa katılıp katılmayacakları sorusuna olumsuz cevap verdi.

Anastasiadis “Bir güven yaratıcı önlemde ilerleme olması halinde Akıncı ile 12 Kasım’da görüşeceğiz” ifadesini de kullandı.

CEP TELEFONLARI

Hangi güven yaratıcı önlemden söz ettiği sorulduğunda ise Anastasiadis, “telefonlar, bağlantılar v.b.” dedi, şunları ekledi: “Anlaşıldığı kadarıyla Akıncı’ya Kıbrıs Rum tarafında hukuken yürürlükte olanlar tahtında çözüm bulunmasının mümkün olduğu bilgisi verildi. Öyle olursa o zaman bir güven yaratıcı önlemin daha ileri götürülmesi konusu gündeme gelir olabilir, bu da bize bir görüşme fırsatı daha verir. Şimdilik ihtimal.”



