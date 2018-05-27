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Anastasiadis eleştirileri yanıtladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum muhalefet partilerince kendisine yöneltilen eleştirilere “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşisiyle yanıt verdi.

Anastasiadis eleştirileri yanıtladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum muhalefet partilerince kendisine yöneltilen eleştirilere “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşisiyle yanıt verdi.

27 Mayıs 2018 Pazar 07:43
Anastasiadis eleştirileri yanıtladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum muhalefet partilerince kendisine yöneltilen eleştirilere “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşisiyle yanıt verdi.


Fileleftheros gazetesi, “Sınırların Dışına Çıktık – Meydan Okudu ve Her Konuda Herkese Yanıt Verdi” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sağlık eğitim ve diğer iç siyaset konularında son dönemde kendisine yöneltilen tüm eleştirilere, gazeteye verdiği söyleşiyle yanıt verdiğini yazdı.

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Gazete, Anastasiadis’in söyleşisinin yarın yayınlanacak ikinci kısmında ise Kıbrıs sorunu, AKEL’in Kıbrıs sorununa ilişkin eleştirileri ve iki devletli çözüm gibi konulara değineceğini vurguladı.


Son Güncelleme: 27.05.2018 11:02
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