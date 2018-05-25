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Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!

KOCİAS-GUTERRES GÖRÜŞMESİNDEN YENİ BİRŞEY ÇIKMADI

Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!

KOCİAS-GUTERRES GÖRÜŞMESİNDEN YENİ BİRŞEY ÇIKMADI

25 Mayıs 2018 Cuma 08:19
Anastasiadis Eleştirilere Yanıt Verdi!

KOCİAS-GUTERRES GÖRÜŞMESİNDEN YENİ BİRŞEY ÇIKMADI

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin başlaması konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere “önceden konmuş koşulları kabul etmeye niyeti olmadığı” yanıtını verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, müzakerelerin Türkiye’deki seçimlerden önce başlamasının beklenmediğini söyledi.
 

Haravgi gazetesi, “Müzakereler Türkiye’deki Seçimler Sonrasında Başlayacak” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’in Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in Çarşamba gecesi katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamaması konusunda kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis konuşmasında, “her türlü eleştiriye rağmen aslında teslimiyet demek olan koşulları kabul etme niyetinde olmadığını” belirterek “her devlet için temel nitelikli ilkeleri görmezden gelerek sadece kendi isteklerini tatmin etmeyi isteyen bir tarafın koyduğu ön koşulları kabul etmem söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, bu taleplere örnek olarak, “güvenlik, askerlerin varlığı, herhangi bir ülkenin müdahale hakkı ve her karar için çoğunluğun değil, azınlık toplumun olumlu oyununun gerekli görüşmesi konuları” şeklinde bir sıralamada bulundu.

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“Siyasi eşitliği kabul ettik ancak sayısal eşitlik de talep edilmemeli” şeklinde konuşan Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkleri mallarından mahrum bırakan, haklarını ve ülkenin doğal zenginliklerini vermeyi reddedenler bizler değiliz” iddiasında bulundu.

KOCİAS: “MÜZAKERELER SEÇİMLERDEN ÖNCE BAŞLAMAZ”

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise, Çarşamba günü öğleden sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, çözüm müzakerelerinin Türkiye’deki seçimler öncesinde başlamasının söz konusu olmadığını iddia etti.

Habere göre, Kocias, Guterres’le görüşmesinde Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını belirterek Guterres’in özel temsilci olarak önerdiği kişinin ise Türkiye tarafından henüz kabul edilmediğini iddia etti.

Kocias, atadığı danışmanı tanımadığını ama kendisine güvendiğini Guterres’e ilettiğini vurguladı.





 

Son Güncelleme: 25.05.2018 11:28
Anahtar Kelimeler:
RumYönetimi
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