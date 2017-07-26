Anastasiadis Eıde İle “İpi Daha Da Geriyor”

MAVROYANNİS’İN TUTTUĞU TUTANAKLAR BUGÜN YAYIMLANACAK

BM’YE GÖRE “OLGULARI DAHA DA KÖTÜLEŞTİREBİLECEK DİPLOMATİK PARADOKS”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans-Montana’da tarafların son yemeğinde Rum tarafının tuttuğu tutanakları bugün yayımlayacağı haber verildi.

Politis “Tutanaklar Gün Işığına ve BM ile Cephe… Hükümet Yemekte Konuşulanları Yayımlıyor” başlıklı manşet haberinde BM’nin, Kıbrıs sorununda bundan sonrası için topun iki tarafta olduğuna işaret ederek, prosedürle ilgili raporunu hazırladığı bir dönemde Anastasiadis’in Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı ile “ipi daha da germekte olduğuna” dikkat çekti.

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı, yemek (Rum tarafının) tutanaklarını bugün gün içerisinde yayımlayarak Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rum tarafını memnun edecek bir önerisi bulunduğunu ima ettiği açıklamasının yarattığı izlenimi dağıtmaya çalışacak.

Gazete, Anastasiadis’in yayımlayacağı tutanakların, son yemekte verilen ara ve sonrasında taraflar arasında yapılan konuşmalarla ilgili Rum tarafınca tutulan tutanaklar olduğuna işaret etti.

“DİPLOMATİK PARADOKS”

BM’nin, Anastasiadis’in bu hareketini “yeni bir kısır döngü yaratıp Kıbrıs sorunundaki olguları daha da kötüleştirebilecek diplomatik paradoks” diye nitelediğine dikkat çeken gazete, “BM hükümetin hareketlerini tartıyor. Diplomatik kaynaklar da Crans-Montana görüşmelerinden tutanaklar yayımlanırsa (BM’nin) değerlendirmesini ona göre yapacağına işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.

EIDE ANASTASİADİS’İN YAYIMLAMA NİYETİNİ DÜN GECE GUTERRES’E BİLDİRDİ

Habere göre Eide dün sabah Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüştü, ardından da Twitter hesabından “Crans-Montana sonrası durumu ve müzakerelerin geleceğini görüştüklerine” dair fotoğraflı bir mesaj paylaştı. Kasulidis de Eide ile görüşmesinin içeriği hakkında Anastasiadis’e bilgi verdi.

Eide Kasulidis’ten sonra, Crans-Montana müzakerelerinin seyrini gözden geçirmek üzere Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’le de görüştü. Bugün de Kıbrıs Türk müzakere heyeti ile görüşecek.

Eide’nin, temaslarına devam etmek üzere gelecek hafta Ada’ya döneceğini yazan gazete, dün gece de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Rum yönetiminin Crans-Montana tutanaklarının bir kısmını yayımlama niyeti hakkında bilgi verdiğine dikkat çekti.

YAYIMLANACAK TUTANAKLARI MAVROYANNİS TUTTU

Haravgi, Anastasiadis’in bugün gün içerisinde yayımlayacağı açıklanan tutanakların uzlaşılmış tutanaklar değil, Rum tarafınca tutulan tutanaklar olduğuna dikkat çekti. Gazete edindiği bilgilere dayanarak yayımlanacağı açıklanan tutanakların, yemekte Anastasiadis dışında hazır bulunan tek Rum olan Müzakereci Andreas Mavroyannis tarafından tutulanlar olduğunu vurguladı.

“EIDE İLE ÇATIŞMAYA YENİ BOYUT”

Alithia “Tutanaklar Ortaya Dökülüyor… Başkan Anastasiadis Crans Montana’dan Bizim Tutanaklarımızı Bugün Basına Veriyor… Top Şimdi BM’de” başlıklı manşet haberinde, Anastasiadis’in tutanaklarını bugün yayımlayarak Eide ile kamuoyu önündeki çatışmasına yeni bir boyut katacağını yazdı.

“TOPU BM’YE ATIYOR”

Gazete Anastasiadis’in tutanak yayımlayarak bir ilke imza atacağını, uzun Kıbrıs müzakere tarihinde daha önce hiç böyle bir harekette bulunulmadığını vurguladı, “Başkan bu şekilde topu, tam olarak ne olduğu ve taraflardan her birinin ne söylediği konusunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkması maksadıyla kendi tutanaklarını yayımlaması için BM’ye atıyor” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros “New York’ta 4 Durak… Kıbrıs Sorununun Bundan Sonraki Aşamaları BM Merkezinde Oynanacak… Crans-Montana Tutanakları Bugün Yayımlanıyor” başlıklı manşet haberinde “Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ağırlık merkezinin New York’a taşınmakta olduğunu, bundan sonraki hareketlerin BM Merkezi’nde olmasının beklendiğini yazdı.

BM’NİN YAPMASI BEKLENEN 4 HAREKET

Gazete BM’nin, Kıbrıs sorununda bundan sonra cereyan edecek gelişmeler açısından belirleyici nokta olarak görülen şu 4 özlü harekette bulunmasının beklendiğine de işaret etti:

1-BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar Güvenlik Konseyi tarafından onaylanacak.

2-Onaylanacak kararla Barış Gücü’nün görev süresi sadece 4 aylığına uzatılacak ve Güvenlik Konseyi kararı gereği bütün BM misyonları gibi Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün geleceği de gözden geçirilme aşamasına sokulacak.

3-Espen Barth Eide’nin Kıbrıs sorununda yapacağı son işlem, müzakerelerle ilgi raporunu hazırlayıp Genel Sekreter’e sunmak olacak. Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşme ve temaslar konusunda Eide’nin yerini Elisabeth Spehar alacak.

4-Genel Sekreter Antonio Guterres, Eide’nin raporunu alacak ancak bundan sonra yapacağı hareketlerin neler olacağına henüz karar vermedi.

Gazete Guterres’in, raporu, bundan sonra atacağı adımları kararlaştıracağı eylüle kadar yanında tutması ihtimalinin göz ardı edilmediğini de yazdı.



