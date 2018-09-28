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Anastasiadis Dün BM Genel Kurulunda Konuştu

“ÇÖZÜM İÇİN TEK YOL BM’DEN GEÇİYOR”

Anastasiadis Dün BM Genel Kurulunda Konuştu

“ÇÖZÜM İÇİN TEK YOL BM’DEN GEÇİYOR”

28 Eylül 2018 Cuma 09:47
Anastasiadis Dün BM Genel Kurulunda Konuştu

“ÇÖZÜM İÇİN TEK YOL BM’DEN GEÇİYOR”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki çıkmazla ilgili endişe belirttiği, aynı zamanda Guterres çerçevesi temelinde müzakerelerin devam etmesine ilişkin kararlılığını ifade ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Guterres Çerçevesinin Altı Noktası Temelinde Diyalog- UNFICYP’in Olası Bir Şekilde Ayrılması Konusunda Endişe- Var Olan Tehlikeler Çok Ciddi- Kıbrıs’ın Jeostratejik Rolünü Vurguladı” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununu bölgedeki gelişmeler çerçevesi içerisine koyarak, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ve bölgenin diğer ülkeleriyle birlikte ileriye götürdüğü üçlü işbirlikleri, aynı zamanda AB üyesi olarak sahip olduğu jeostratejik role işaret ettiğini yazdı.

Ülkesinin, AB üyesi olsa da, oldukça çalkantılı ve istikrarsız olan bir bölgede bulunduğuna işaret eden Anastasiadis, hedeflerinin bir istikrar ve öngörülebilirlik feneri haline gelmek, aynı zamanda herkes için ortak refah ve istikrarın ileriye götürülmesinde işbirlikleri meydana getirilmesi vizyonu ve isteğine dayandığını da söyledi.

Bölge ülkelerinin Güney Kıbrıs’ı saklı bir gündem olmadan samimi bir ortak olarak tanımalarını da dikkate alarak, Mısır, İsrail, Lübnan, Ürdün ve Filistin’le üçlü mekanizmalar meydana getirdiklerine işaret eden Anastasiadis, Rum kesiminin bölge ülkeleriyle geliştirdiği üçlü mekanizmaları analiz ederek, bunun “ülkelerin kendilerini izole etmek yerine, ortak ilgi alanları ile endişeleri paylaştıkları ve güçlerini birleştirdikleri zaman neler başarılabileceğine dair bir örnek teşkil ettiğini” vurguladı.

Konuşmasının devamında bu üçlü mekanizmaların genişlemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rum lider, bu mekanizmalara daha çok ortak dahil edilmesi arzusuna işaret etti.

“ÇIKMAZLA İLGİLİ ENDİŞE”

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, çıkmazdan kaynaklanan neticeler ve zamanın geçmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Gazeteye göre Anastasiadis konuşmasında “bir kez daha, müzakereleri BM Genel Sekreterinin ilerleme olması için temel olarak ortaya koyduğu altı madde çerçeve üzerinde sürdürerek, BM’nin ilgili kararları ve AB müktesebatı temelinde, Kıbrıs sorununda bir çözüme varılmasına olan istikrarlı ve gerçek bağlılığını” da ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca “yalnızca Birleşmiş Milletlerin (BM) demokratik devletlerinin en iyi uygulamaları ve Güney Kıbrıs’ın AB üye devleti niteliğiyle aynı hizada olan kalıcı ve işlevsel bir çözümün; Kıbrıs’ın ileriye gitmesine ve bütün Kıbrıslıların da normal bir devlette yaşaması aynı zamanda herkesin güvenliği ve perspektifi için çalışmasına müsaade edecek olan kalıcı barışın sağlanması koşullarını meydana getirebileceğini” de savundu.

Anastasiadis devamla “BM Genel Sekreteri ile iyi niyet misyonu, ilerlememiz için tek yoldur” ifadesini de kullandı.

“KARARLIYIZ”

Anastasiadis buna paralel olarak “çözüme ulaşılması çabalarında esas role sahip olan Türkiye’den, gerekeni yapması, çözüme ulaşılması için gereken siyasi kararlılığı göstermesi, aynı zamanda bölgesel istikrara katkıda bulunmasını beklediklerine” de işaret etti.

Anastasiadis kendilerinin “tüm Kıbrıslılar ve bölge açısından barış içinde bir gelecek için, her şeyi yapmaya ve tarihi sorumluluklarına layık olmaya kararlı olduklarını” da vurguladı.

Anastasiadis “kalıcı bir çözümün her şeyden önce Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak üzere Kıbrıs halkının yararına olacağını ve herhangi bir yabancı bağımlılıktan tam anlamıyla bağımsız ve özgür bir şekilde, normal ve refah bir Avrupa devletinde yaşamalarına dair beklentilerini tatmin edeceğini” de ifade etti.

“Kıbrıs sorununun çözümünün kuşkusuz bölgede gerekli istikrar ve barış ortamının muhafaza edilmesini oldukça etkileyeceğine inandığını” da dile getiren Rum lider “uzun bir süredir BM gündeminde bulunan uluslararası bir sorununun çözümünün, en zor problemlerin dahi BM aracılığıyla barışçıl bir şekilde çözülebileceği konusunda bir umut ışığı sağlayacağını” savundu.

Anastasiadis ,“ne yazık ki barış sürecinin 2017 yılının Temmuz ayındaki Kıbrıs konferansından bu yana durağan kalmasından ötürü zamanın geçmesinden  ve bunun neticelerinden oldukça endişeliyim” dedi.

“UNFICYP’İN VARLIĞI GEREKLİ”

Anastasiadis, barış operasyonlarının rolüne de atıfta bulunduğu konuşmasında, barış süreci ve çatışmaların çözümünde diplomasinin galip gelmesi fikri, aynı zamanda barış güçlerinin destekleyici ve katalizör rolüyle tam olarak hem fikir olduklarını da belirtti.

“Bir müzakere sürecinin yokluğunda, barış gücünün varlığına dair gereksinimin daha önemli ve gerekli hale geldiğini” de savunan Anastasiadis, “ülkesindeki durumun buna bir örnek sunduğunu” ileri sürdü.

Anastasidis, dolayısıyla “BM’deki gerekli reformların benimsenmesine derinden bağlı kalarak, her barış misyonunun tehditler ve gerçek ihtiyaçlarla ilgili olarak, kendi temelinde değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını” da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Mesajlar Türkiye’ye- BM Şemsiyesi Altında Müzakereler, Ankara İradesini Göstersin, Genel Sekreterin Çerçevesinde Devam” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu kürsüsünden gönderdiği mesajların Türkiye’ye yönelik olduğunu öne sürdü.

Gazete, Anastasiadis’in konuşmasının bir yerinde “ülkesinin 44 yıldan fazladır uluslararası hukukun açık ihlallerine maruz kaldığını” iddia ettiğine de yer verdi.

Politis gazetesi ise “UNFICYP’le Denemelere Hayır- Anastasiadis İçin Öncelik UNFICYP’in Kalması- Zamanın Geçmesinin Neticelerinden Endişeli- UNFCIYP Öncelik- Çözüm İçin Tek Yol BM’den Geçiyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, destek unsuru ve çözüm süreci katalizörü olarak UNFICYP’in önemli rolüne, aynı zamanda her barış misyonunun her ülkenin olguları temelinde değerlendirilmesi gerektiğine atıfta bulunduğunu kaydetti.

Gazete, Anastasiadis’in barış misyonlarının rolünün yeniden değerlendirilmesi konusunda BM’de süren tartışmayla ilgili olarak ise “var olan tehlikelerin, denemeler yapılmasına izin vermek için çok ciddi olduklarına işaret ettiğini” belirtti.

Haravgi gazetesi de “Başkan BM’de Başka Şey Söyledi, Fakat Başka Şey Yapıyor” başlıklı haberinde ise, Anastasiadis’in Genel Kurulda yaptığı konuşmada yeni bir şey olmadığını ve Kıbrıs sorununda sahip olduğu son tezleri yinelediğini belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in başka uluslararası konularda ise, yaptığı açıklamalar ve izlediği politikalar arasında çelişkilere düştüğünü ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMASI

Anastasiadis’in BM’deki konuşmasına ilk yorumların EDEK, AKEL ve DİKO partilerinden geldiğini yazan Alithia ise, DİSİ’nin yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in diyaloğun Guterres çerçevesinin altı noktası temelinde tekrarlanmasına ilişkin kararlılığını çok net bir şekilde yinelediğini belirttiğini iletti.

Gazeteye göre AKEL ise açıklamasında, Anastasiadis’in konuşmasına ilk tepkiyi göstererek, hükümetin uyguladığı ve ileriye götürdüğü politikalarla, Anastasiadis’in çeşitli konularda yaptığı açıklamalar arasında mesafeye işaret etti.

Anastasiadis’in, zamanın çözüm olmadan geçmesine dair endişesini paylaştığını dile getiren AKEL, öte yandan Anastasiadis’in Crans Montana’daki başarısızlığın sonrasındaki dönemde izlediği politikanın, bu endişeyi göstermediğine işaret etti.

Gazeteye göre AKEL son olarak, Anastasiadis’in bir kez daha üzerinde hem fikir olunan çözüm temelini adlandırmaktan kaçındığını ve BM’nin ilgili kararlarına değinmekle yetindiğini de belirtti.

Fileleftheros’a göre DİKO ise açıklamasında, Anastasiadis’in konuşmasında “Türk işgali, devam eden işgal ve işgalin etkilerine değinmediği” konusunda eleştirerek, Anastasiadis’in “Türkiye’yi aynı zamanda yayılmacı ve kışkırtıcı tavrını uluslararası toplum önünde teşhir etme fırsatını boşa harcadığını” da iddialarına ekledi.

 

Son Güncelleme: 28.09.2018 12:52
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