Anastasiadis, Disi’nin 42’inci Kuruluş Yıldönümünde Konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların “güvenliklerinin sağlanması” konusuna vurgu yaptı.



Haravgi gazetesine göre DİSİ’nin 42’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Anastasiadis, Kıbrıs sorununa da değindi.



Açıklamasında, çözümün ardında işeyebilecek bir devletin oluşumuna katkıda bulunacak unsurun, tüm vatandaşlara, yani Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere, güvenlik sağlanması olduğunu belirten Anastasiadis, sözlerinin devamında Rum Yönetimi eski Başkanı ve DİSİ’nin kurucusu Glafkos Klerides’in Kıbrıs sorununun çözümü çabaları ve “Kıbrıs’ın” AB’ye girmesi sürecinde yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.



Politis gazetesi de DİSİ’nin 42’inci yıldönümünde parti tüzüğünde modernleşme adına bazı değişiklikler yaptığını yazdı.



Habere göre yapılan değişiklikler arasında devlet ve parti makamlarındaki görev süresine üç dönem sınırının getirilmesinin bulunuyor.



