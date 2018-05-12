Anastasiadis, Disi Olağan Genel Kurulu’nda 2023 Vizyonunu Açıkladı!

“BU SÖN BAŞKANLIK DÖNEMİM, GÖREVİ TESLİM EDERKEN YENİDEN BİRLEŞMİŞ BİR VATAN TESLİM ETMEK İSTİYORUM”

NEOFİTU: “EN KÖKLÜ REFORM VATANIMIZIN YENİDEN BİRLEŞMESİ OLACAK”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 2023 vizyonunun, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs teslim etmek olduğunu, bunun için de Rum Meclisi’nde temsil edilen bütün güçlerle ve Kıbrıslı Türklerle işbirliğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Rum radyosu ve diğer haber kaynaklarına göre DİSİ’nin 16’ncı olağan genel kurulunda konuşan Anastasiadis, bunun son başkanlık dönemi olduğunun altını çizdi ve vizyonunun, 2023’te görevi devrederken, yeniden birleşmiş bir vatan bırakmak olduğunu söyledi.

Anastasiadis, bunun için Rum meclisinde temsil edilen bütün siyasi partilerle ve Kıbrıslı Türklerle işbirliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

DİSİ olağan genel kuruluna Kıbrıslı Türklerin de konuk olarak katılmasının, bu ülkede yaratılan, vatandaşlara ve birlikte yaratma perspektifine saygının göstergesi olduğunu söyleyen Anastasiadis, “Artık yapılması gereken, AB ilke ve değerlerine, BM Anayasası’na saygıyla işbirliği yaparak birliği, egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğünü tesis edecek ve herkese fırsat verecek bir çözüm bulmak için karşılıklı saygı içerisinde birlikte çalışmaktır” dedi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da, “Önümüzdeki beş yılık süreçte en köklü reform, vatanımızın yeniden birleşmesi olacak. İşgalden kurtulmak, Kıbrıs’ın daha önemli çevresel rol edinmesi için büyük olanakları serbest bırakacak” diyerek, Anastasiadis’e destek mesajı verdi.

Averof Neofitu, “4 Temmuz 2017’de, Crans - Montana’da Guterres, Çerçevesi’nin parametreleri netleşti. İlk kez uluslararası toplumun, Genel Sekreter aracılığıyla, Kıbrıs’ın artık normal bir devlet olması gerektiğini tanıdığı ve alenen beyan ettiği noktaya geldik” dedi, şunları ekledi:

“Hedefimiz; yabancı garantiler ve işgal askerleri olmadan, Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk, halkımızın tamamının geleceğini güvence altına alacak, doğru, işleyebilir ve adil bir çözüm.”

DİSİ’ye katkılarından dolayı Rum Dışişleri eski bakanı Yoannis Kasulidis’in de onurlandırıldığı genel kurul çerçevesinde partinin siyasi büro üyeleri de belirlenecek.

