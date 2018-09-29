Anastasiadis: ''Derinya Kapısı’nın Açılması İçin Hazırız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum tarafının Derinya kapısının açılması için hazır olduğunu ve geriye, Kıbrıs Türk tarafının teknik açıdan hazır olup olmadığının kaldığını söyledi.

Politis gazetesinin haberine göre, New York’ta konuyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının teknik açıdan hazır olmasının yanı sıra, bölgedeki Türk askerine ait nöbet kulübesini de taşıması gerektiğini savundu.

Gazete, Başbakan Tufan Erhürman’ın dün bölgeye yaptığı ziyaretin detaylarını da aktarırken, Pazartesi günü Derinya kapısının açılmaya hazır olacağını; önümüzdeki 10 gün içerisinde de Aplıç kapısının hazır olacağını söylediğini yazdı.

İki tarafın, teknik komiteler düzeyinde Derinya kapısının açılması için sürekli temas halinde olduklarını kaydeden gazete, elektrik bağlantısının yapılması, kapıda görev yapacak personelin istihdamı ve bölgedeki nöbet kulübesinin taşınması konularının henüz askıda olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Alithia gazetesi de, BM Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın da konuyla ilgili açıklama yaparak, iki taraftan bu konuyla ilgili UNFICYP’e herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Sıddık, UNFICYP’in, taraflarla sıkı işbirliği içerisinde ve halkın güvenliğiyle refahı için gereken tedbirlerin alınmasının akabinde, Derinya kapısının açılmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

