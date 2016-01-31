Anastasiadis'den Çözüm Güvencesi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “ülke yönetiminde olduğu beş yıllık sürenin sonuna kadar, Kıbrıs’ın yeniden birleşeceğine dair güvence verdiği” belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, bu sabah gerçekleştirilen DİSİ kurultayına katılan ve burada konuşma yapan Anastasiadis, katılımcılara hitaben, “ülke yönetiminde olduğu 5 yıllık sürenin sonunda yine gururlu hissedeceklerini, çünkü en nihayetinde yeniden birleşmiş bir vatan teslim edeceklerini, bunun geleceği garanti edecek olan refah, Avrupai ve tamamen modern bir vatan olacağını” dile getirdi.

Anastasiadis, Kıbrıs müzakere sürecine de değindiği konuşmasında, önemli ilerleme yaşandığını, ancak geride önemli çalışma gerektiren çok şey bulunduğunu da söyledi.

Habere göre, Anastasiadis devamla sözlerini, “Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya varıldığı zaman dahi, gerek tazminatlar, gerek yeniden inşa çalışmaları, gerek nüfus hareketleri, gerek barınma vs ile ilgili olacak hazır bir fona (paraya) sahip değilseniz, bir planı onaylamasını istemek için Kıbrıs halkına başvurmanız mümkün değildir” şeklinde sürdürdü.

“Üzerinde hem fikir olunan şeylerin, tam anlamıyla devletin devamlılığını güvenceye aldığını” da ifade eden Anastasiadis, öte yandan iki toplumun da endişeleri göz önüne alınmazsa, Kıbrıs sorununun çözümünün başarılamayacağını kaydetti.

“Kıbrıs sorununun çözümünün bu aşamasında en güçlü silahın, Kıbrıs’ın AB üyesi bir devlet olması olduğunu” da savunan Anastasiadis, AB ilke ve değerlerinin yaşayabilir ve işler çözüm umutları meydana getirmekte olduğunu ve bu çözümün vatandaşları, geriye kalan Avrupalılarla eşit hale getireceğini ifade etti.

Halkın, çözüm için referandumda oyunu vermeden önce, çözümün içeriğinden tam anlamıyla haberdar olacağını da dile getiren Anastasiadis, “çözümü getirecek olanın sloganlar değil, kararlılık, argümanlar ve bir toplumun diğer topluma güveneceği zamanın en nihayet geldiğine dair mantık olduğunu” sözlerine ekledi.